भोपाल

भोपाल में सीएम मोहन यादव ने फहराया तिरंगा, लाड़ली बहनों के लिए की बड़ी घोषणा

Independence Day 2025: आज पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा है। इस 79वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव ने भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास परिसर में ध्वजारोहण किया। सीएम मोहन ने कहा कि आजादी का यह पर्व हमारे लिए दीवाली, दशहरा और ईद सहित सभी त्योहारों से बढ़कर है। भगवान करे, इस पर किसी की नजर न लगे।

भोपाल

Avantika Pandey

Aug 15, 2025

CM Mohan Yadav hoisted flag on 79th Independence Day
CM Mohan Yadav hoisted flag on 79th Independence Day (फोटो सोर्स : @DrMohanYadav51)

Independence Day 2025: आज पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा है। इस 79वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव(CM Mohan Yadav) ने भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास परिसर में ध्वजारोहण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री सचिवालय तथा निवास कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। सीएम मोहन ने उपस्थित सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। अपने भाषण में सीएम मोहन ने प्रदेश की लाड़ली बहनों का भी जिक्र किया और उनके लिए बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा- प्रदेश की सभी लाड़ली बहनों को अब भाईदूज से 1500 की राशि देंगेष

भारत को किसी की नजर न लगे

79वें स्वतंत्रता दिवस पर सीएम मोहन यादव ने कहा कि, 'हमें आजादी के लिए चुकाई कीमत को भूलना नहीं चाहिए। देश के सपूतों ने आजादी दिलाई। भगवान करे भारत को किसी की नजर न लगे। भारत के गौरव, भारत के उत्तरोत्तर काल का समय है। मोदी जी का अगला कार्यकाल भी पूरी सक्षमता, पूरी सौम्यता वे साथ निर्वहन होगा।' सीएम ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हुए ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा की। उन्होंने कहा- जो जैसा, उसके साथ वैसा ही हुआ।

Updated on:

15 Aug 2025 10:43 am

Published on:

15 Aug 2025 10:29 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भोपाल में सीएम मोहन यादव ने फहराया तिरंगा, लाड़ली बहनों के लिए की बड़ी घोषणा

