भोपाल में सीएम मोहन यादव ने फहराया तिरंगा, लाड़ली बहनों के लिए की बड़ी घोषणा

Independence Day 2025: आज पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा है। इस 79वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव(CM Mohan Yadav) ने भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास परिसर में ध्वजारोहण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री सचिवालय तथा निवास कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। सीएम मोहन ने उपस्थित सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। अपने भाषण में सीएम मोहन ने प्रदेश की लाड़ली बहनों का भी जिक्र किया और उनके लिए बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा- प्रदेश की सभी लाड़ली बहनों को अब भाईदूज से 1500 की राशि देंगेष