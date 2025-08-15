भोपाल में सीएम मोहन यादव ने फहराया तिरंगा, लाड़ली बहनों के लिए की बड़ी घोषणा

Independence Day 2025: आज पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा है। इस 79वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव(CM Mohan Yadav) ने भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास परिसर में ध्वजारोहण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री सचिवालय तथा निवास कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। सीएम मोहन ने उपस्थित सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। अपने भाषण में सीएम मोहन ने प्रदेश की लाड़ली बहनों का भी जिक्र किया और उनके लिए बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा- प्रदेश की सभी लाड़ली बहनों को अब भाईदूज से 1500 की राशि देंगेष
79वें स्वतंत्रता दिवस पर सीएम मोहन यादव ने कहा कि, 'हमें आजादी के लिए चुकाई कीमत को भूलना नहीं चाहिए। देश के सपूतों ने आजादी दिलाई। भगवान करे भारत को किसी की नजर न लगे। भारत के गौरव, भारत के उत्तरोत्तर काल का समय है। मोदी जी का अगला कार्यकाल भी पूरी सक्षमता, पूरी सौम्यता वे साथ निर्वहन होगा।' सीएम ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हुए ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा की। उन्होंने कहा- जो जैसा, उसके साथ वैसा ही हुआ।
सीएम मोहन ने कहा कि आजादी का यह पर्व हमारे लिए दीवाली, दशहरा और ईद सहित सभी त्योहारों से बढ़कर है। भगवान करे, इस पर किसी की नजर न लगे। हमारा देश भारत निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर है और अमृतकाल 2047 तक अग्रणी राष्ट्रों में शामिल रहेगा। सीएम ने कहा कि देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले सभी शहीदों और क्रांतिकारियों को मैं नमन करता हूं। साथ ही, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके परिवारों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं।