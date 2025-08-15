ये मिट्टी है बलिदान की… 150 क्रांतिकारियों के शहीद स्थल या जन्म स्थल की मिट्टी का संग्रह

नारायण व्यास ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर में मुझे कोरोना हो गया। तब बेटी के पास इंदौर में था। अस्पताल में एडमिट था, तो उस समय देशभक्ति के गाने सुनकर मन को बहलाया करता था, उसी समय कवि प्रदीप का गाना सुना। उस गाने ने कुछ ऐसा असर डाला कि निश्चित किया कि ऐसे स्थलों की मिट्टी को नमन करना है। इंदौर के एमवाय अस्पताल के पास ही राणा बतावर सिंह का स्मारक है। वहां गया और नमन कर वहां की थोड़ी मिट्टी अपने साथ ले ली। बस सिलसिला चल पड़ा। उनके पास रानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल, आजाद के जन्मस्थल, सुभाष चंद्र बोस के जन्मस्थल, जलियाबाला बाग सहित कई जगहों की मिट्टी का संग्रह है।