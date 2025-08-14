अंत तक मोर्चे पर डटे रहे, राइफल की ट्रिगर पर थी अंगुली… ऐसे थे वीर राणा

MP News:अशोकनगर की माटी से एक ऐसा सपूत निकला, जिसने इस देश की मिट्टी को अपने लहू से सींच दिया। नाम था सेकंड लेफ्टिनेंट कुंवर शशींद्र सिंह राणा। 6 सितंबर 1965 को भारत-पाक युद्ध में माहौल भयानक था। राणा ने दुश्मनों को धकेलते हुए अपनी टुकड़ी को मोर्चे पर डटे रहने को प्रेरित किया। खुद को आगे रख साथियों की जान बचाई। दुश्मन कई गुना नुकसान में चला गया, लेकिन इसकी कीमत उन्होंने खुद चुकाई। एक गोली सीना चीरते हुई निकल गई अंतिम समय भी उनकी अंगुली राइफल के ट्रिगर पर थी।