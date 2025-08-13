मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा, BJP मंडल अध्यक्ष निलंबित

बता दें कि, जबलपुर के शहीद अब्दुल हमीद मंडल के अध्यक्ष अकील अहमद अंसारी पर अपने साथियों के साथ मिलकर जरूरतमंद महिलाओं के के नाम पर सरकारी पैसों के दुरुपयोग के आरोप लगे हैं। जानकारी के मुताबिक, एक स्थानीय महिला ने मामले की शिकायत की है। महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि, अकील अहमद, उसका साथी गुलाम नवी और उसकी दो बहनें मिलकर अविवाहित और शादीशुदा महिलाओं की आईडी का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। गोहलपुर निवासी आसमा और रेशमा, जिनकी शादी नहीं हुई है, उन्हें भी फर्जी तरीके से योजना(Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana) का पैसा मिला। सिफा, सिरीन और जुबेरिया, जो अविवाहित हैं, उन्हें भी योजना के तहत पैसे दिए गए। अधारताल की रुकसार के नाम से भी पैसा निकाला गया है।