Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जबलपुर

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा, BJP मंडल अध्यक्ष निलंबित

MP News: मध्यप्रदेश के जबलपुर में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया है। बुधवार को पीड़ित महिलाएं एसपी ऑफिस पहुंची और लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। इस फर्जीवाड़े में भाजपा मंडल अध्यक्ष का नाम सामने आया है।

जबलपुर

Avantika Pandey

Aug 13, 2025

Big fraud in Mukhyamantri Kanya Vivah Nikah Yojana
Big fraud in Mukhyamantri Kanya Vivah Nikah Yojana (फोटो सोर्स : पत्रिका)

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana: मध्यप्रदेश के जबलपुर में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया है। बुधवार को पीड़ित महिलाएं एसपी ऑफिस पहुंची और लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। इस फर्जीवाड़े में भाजपा मंडल अध्यक्ष का नाम सामने आया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने मंडल अध्यक्ष अकील अहमद अंसारी को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से तत्काल प्रभाव से निष्काशित कर दिया। अकील अहमद अंसारी और उसके साथियों पर आरोप है कि, वे जरूरतमंद महिलाओं के नाम पर सरकारी पैसों का गलत उपयोग कर रहे थे।

आईडी का गलत इस्तेमाल

बता दें कि, जबलपुर के शहीद अब्दुल हमीद मंडल के अध्यक्ष अकील अहमद अंसारी पर अपने साथियों के साथ मिलकर जरूरतमंद महिलाओं के के नाम पर सरकारी पैसों के दुरुपयोग के आरोप लगे हैं। जानकारी के मुताबिक, एक स्थानीय महिला ने मामले की शिकायत की है। महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि, अकील अहमद, उसका साथी गुलाम नवी और उसकी दो बहनें मिलकर अविवाहित और शादीशुदा महिलाओं की आईडी का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। गोहलपुर निवासी आसमा और रेशमा, जिनकी शादी नहीं हुई है, उन्हें भी फर्जी तरीके से योजना(Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana) का पैसा मिला। सिफा, सिरीन और जुबेरिया, जो अविवाहित हैं, उन्हें भी योजना के तहत पैसे दिए गए। अधारताल की रुकसार के नाम से भी पैसा निकाला गया है।

ये भी पढ़ें

रीवा SP पर विवादित बयान, कांग्रेस विधायक ने भरे मंच से एसपी को कहा ‘अर्धनारीश्वर’
रीवा
Congress MLA Abhay Mishra Controversial statement on Rewa SP vivek singh

ऐसे कृत्यो को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने इन आरोपों को गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि, इस तरह का अशोभनीय काम पार्टी की छवि को खराब करता है। ऐसे कृत्यो को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल इस मामले पुलिस की ओर से जांच की जा रही है। ताकि फर्जीवाड़ें में शामिल सभी अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का जा सके।

ये भी पढ़ें

आदेश के बाद भी मंत्री-संतरी और नेताओं से नहीं उतरी हूटर की हेकड़ी
भोपाल
Madhya Pradesh high court, car hooter issue indore

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

13 Aug 2025 03:26 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा, BJP मंडल अध्यक्ष निलंबित

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.