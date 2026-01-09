पूर्व सीएम ने शेयर की फोटो, 5 घंटे में साफ हो गया नर्मदा का पानी; गरमाई सियासत

MP News: मध्यप्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर में दूषित पानी को लेकर सियासत गरमा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के गौरीघाट में सीवेज का पानी नर्मदा में मिलने के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद गुरुवार सुबह ही नगर निगम का अमला मशीनरी के साथ गौरीघाट पहुंच गया। सुपर सकर मशीनों से नावघाट के समीप उस टैंक की सफाई शुरू की गई, जिससे ऊपर एसटीपी प्लांट में ट्रीटमेंट के लिए पानी जाता है। 5 घंटे से ज्यादा सफाई चली।