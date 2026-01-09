9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

बड़ी अफसर बनना चाहती थी पूर्व गृहमंत्री की बिटिया, दुखद मौत की खबर सुनकर भावुक हो गए पिता

Prerna Bachchan- गृह गांव कासेल में चल रही प्रेरणा बच्चन के अंतिम संस्कार की तैयारी

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Jan 09, 2026

Former Home Minister Bala Bachchan's daughter Prerna Bachchan wanted to become an officer

पूर्व गृहमंत्री बाला बच्चन की बिटिया प्रेरणा बच्चन

Prerna Bachchan - इंदौर के तेजाजी नगर में भीषण कार हादसे में प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री बाला बच्चन की बेटी प्रेरणा बच्चन सहित 3 युवाओं की दर्दनाक मौत हो गई। एक अन्य युवती भी गंभीर है। पुलिस ने बताया कि प्रखर कासलीवाल, मनु संधू, प्रेरणा बच्चन और अनुष्का राठी की तेज रफ्तार टाटा नेक्सन कार आगे के एक ट्रक में जा घुसी। ये सभी प्रखर का जन्मदिन मनाने महू गए थे। वहां से लौटते वक्त सुबह 5.15 बजे ये हादसा हो गया। कार बेकाबू होकर ट्रक से जा टकराई जिससे प्रखर, मनु और प्रेरणा बच्चन की मौके पर ही मौत हो गई। सुबह सुबह बेटी के साथ हुए हादसे की सूचना सुनकर पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन भावुक हो गए। वे तुरंत इंदौर के लिए रवाना हुए। प्रेरणा बच्चन बड़ी अफसर बनना चाहती थी। अब गृह गांव कासेल में उनके अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है।

तेजाजी नगर पुलिस के अनुसार रालामंडल से निकलकर बायपास की ओर आते ही दोनों वाहनों की जोरदार टक्कर हो गई। भीषण टक्कर से कार के परखच्चे उड़ गए। सभी कार सवार अंदर फंसे रह गए। उन्हें क्रेन की सहायता से निकाला गया।

तीन कार सवार मृत पाए गए जबकि एक युवती अनुष्का राठी की हालत गंभीर थी। उसे इलाज के लिए तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। सभी मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए जिसके बाद परिजनों को सौंप दिए गए।

डीसीपी कृष्ण लाल चंदानी के अनुसार रालामंडल में नेक्सन कार (MP13 ZS8994) हादसे में प्रेरणा बच्चन, प्रखर कासलीवाल, मानसंधु की मौके पर ही मौत हो गई। अनुष्का राठी घायलावस्था में मिली। सभी लोग शराब के नशे में थे। कार प्रखर ही चला रहा था। कार में भी शराब की बोतल मिली है।

बड़वानी में भी मातम

प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन की बेटी प्रेरणा बच्चन की मौत की खबर सुनते ही कांग्रेसी हल्कों में शोक फैल गया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एमवाय हॉस्पिटल पहुंच गए। इधर बड़वानी में भी मातम पसर गया। कांग्रेस विधायक राजन मंडलोई बाला बच्चन के पैतृक ग्राम कासेल पहुंचे और परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की। यहां अन्त्येष्टि की तैयारी चल रही है।

बाला बच्चन अपनी प्रिय पुत्री का शव लेकर इंदौर से रवाना हो चुके हैं। कासेल में उनका इंतजार किया जा रहा है। पुत्री की सड़क दुर्घटना में मृत्यु की खबर सुनकर बाला बच्चन बहुत भावुक हो गए थे। हालांकि बाद में उन्होंने खुद को संभाला और पीएम स्थल पर शांत भाव से बैठे रहे।

राजनैतिक विरासत संभालने की बजाए अफसर बनना चाहती थीं प्रेरणा

प्रेरणा बच्चन महज 26 साल की थीं। उन्होंने मुंबई से एमबीए किया था। पिता की राजनैतिक विरासत संभालने की बजाए वह अफसर बनना चाहती थीं। इसके लिए वे MPPSC की तैयारी कर रहीं थीं। प्रेरणा, विधायक बाला बच्चन की छोटी बेटी है। उनसे बड़ा एक भाई विश्वराज है।

ये भी पढ़ें

एमपी के इस जिले में 5 और 6 जनवरी का अवकाश, प्रशासन ने जारी किया आदेश
मंदसौर
school holidays

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

09 Jan 2026 03:43 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / बड़ी अफसर बनना चाहती थी पूर्व गृहमंत्री की बिटिया, दुखद मौत की खबर सुनकर भावुक हो गए पिता

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP में अब कम पैसों में होगा नर्सिंग कोर्स, फीस में बड़ी कटौती

Nursing Fees Reduced Regulatory Body Rejects Private Colleges Hike Demand MP News
भोपाल

एमपी में 36 हजार करोड़ से बनेंगे 6 एक्सप्रेस-वे और प्रगतिपथ

highway
भोपाल

गैस त्रासदी के बाद भोपाल आया ‘ईरानी गिरोह’, कई राज्यों की पुलिस के लिए बना चुनौती

Iranian families
भोपाल

कड़ी सुरक्षा के बीच ‘भाजपा कार्यालय’ पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय, अकेले में संगठन मंत्री से हुई बातचीत

kailash vijayvargiya
भोपाल

माघ मेला: प्रयागराज स्टेशन में रुकेंगी MP से होकर जाने वाली 13 ट्रेनें

Indian Railway
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.