बड़ी अफसर बनना चाहती थी पूर्व गृहमंत्री की बिटिया, दुखद मौत की खबर सुनकर भावुक हो गए पिता

Prerna Bachchan - इंदौर के तेजाजी नगर में भीषण कार हादसे में प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री बाला बच्चन की बेटी प्रेरणा बच्चन सहित 3 युवाओं की दर्दनाक मौत हो गई। एक अन्य युवती भी गंभीर है। पुलिस ने बताया कि प्रखर कासलीवाल, मनु संधू, प्रेरणा बच्चन और अनुष्का राठी की तेज रफ्तार टाटा नेक्सन कार आगे के एक ट्रक में जा घुसी। ये सभी प्रखर का जन्मदिन मनाने महू गए थे। वहां से लौटते वक्त सुबह 5.15 बजे ये हादसा हो गया। कार बेकाबू होकर ट्रक से जा टकराई जिससे प्रखर, मनु और प्रेरणा बच्चन की मौके पर ही मौत हो गई। सुबह सुबह बेटी के साथ हुए हादसे की सूचना सुनकर पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन भावुक हो गए। वे तुरंत इंदौर के लिए रवाना हुए। प्रेरणा बच्चन बड़ी अफसर बनना चाहती थी। अब गृह गांव कासेल में उनके अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है।