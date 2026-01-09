बड़ी अफसर बनना चाहती थी पूर्व गृहमंत्री की बिटिया, दुखद मौत की खबर सुनकर भावुक हो गए पिता

पूर्व गृहमंत्री बाला बच्चन की बिटिया प्रेरणा बच्चन
Prerna Bachchan - इंदौर के तेजाजी नगर में भीषण कार हादसे में प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री बाला बच्चन की बेटी प्रेरणा बच्चन सहित 3 युवाओं की दर्दनाक मौत हो गई। एक अन्य युवती भी गंभीर है। पुलिस ने बताया कि प्रखर कासलीवाल, मनु संधू, प्रेरणा बच्चन और अनुष्का राठी की तेज रफ्तार टाटा नेक्सन कार आगे के एक ट्रक में जा घुसी। ये सभी प्रखर का जन्मदिन मनाने महू गए थे। वहां से लौटते वक्त सुबह 5.15 बजे ये हादसा हो गया। कार बेकाबू होकर ट्रक से जा टकराई जिससे प्रखर, मनु और प्रेरणा बच्चन की मौके पर ही मौत हो गई। सुबह सुबह बेटी के साथ हुए हादसे की सूचना सुनकर पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन भावुक हो गए। वे तुरंत इंदौर के लिए रवाना हुए। प्रेरणा बच्चन बड़ी अफसर बनना चाहती थी। अब गृह गांव कासेल में उनके अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है।
तेजाजी नगर पुलिस के अनुसार रालामंडल से निकलकर बायपास की ओर आते ही दोनों वाहनों की जोरदार टक्कर हो गई। भीषण टक्कर से कार के परखच्चे उड़ गए। सभी कार सवार अंदर फंसे रह गए। उन्हें क्रेन की सहायता से निकाला गया।
तीन कार सवार मृत पाए गए जबकि एक युवती अनुष्का राठी की हालत गंभीर थी। उसे इलाज के लिए तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। सभी मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए जिसके बाद परिजनों को सौंप दिए गए।
डीसीपी कृष्ण लाल चंदानी के अनुसार रालामंडल में नेक्सन कार (MP13 ZS8994) हादसे में प्रेरणा बच्चन, प्रखर कासलीवाल, मानसंधु की मौके पर ही मौत हो गई। अनुष्का राठी घायलावस्था में मिली। सभी लोग शराब के नशे में थे। कार प्रखर ही चला रहा था। कार में भी शराब की बोतल मिली है।
प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन की बेटी प्रेरणा बच्चन की मौत की खबर सुनते ही कांग्रेसी हल्कों में शोक फैल गया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एमवाय हॉस्पिटल पहुंच गए। इधर बड़वानी में भी मातम पसर गया। कांग्रेस विधायक राजन मंडलोई बाला बच्चन के पैतृक ग्राम कासेल पहुंचे और परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की। यहां अन्त्येष्टि की तैयारी चल रही है।
बाला बच्चन अपनी प्रिय पुत्री का शव लेकर इंदौर से रवाना हो चुके हैं। कासेल में उनका इंतजार किया जा रहा है। पुत्री की सड़क दुर्घटना में मृत्यु की खबर सुनकर बाला बच्चन बहुत भावुक हो गए थे। हालांकि बाद में उन्होंने खुद को संभाला और पीएम स्थल पर शांत भाव से बैठे रहे।
प्रेरणा बच्चन महज 26 साल की थीं। उन्होंने मुंबई से एमबीए किया था। पिता की राजनैतिक विरासत संभालने की बजाए वह अफसर बनना चाहती थीं। इसके लिए वे MPPSC की तैयारी कर रहीं थीं। प्रेरणा, विधायक बाला बच्चन की छोटी बेटी है। उनसे बड़ा एक भाई विश्वराज है।
