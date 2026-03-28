पेट्रोल-डीजल के दामों और उपलब्धता पर सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान

MP Petrol Price (File Photo)
Petrol- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि देश में पेट्रोल-डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। उन्होंने शुक्रवार को मीडिया के लिए जारी संदेश में ये विचार व्यक्त किए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने खाड़ी युद्ध के बीच उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रखते हुए एक बड़ा निर्णय लिया है। पेट्रोल-डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती स्वागत योग्य कदम है। इस बीच प्रदेश में कई जगहों पर गैस की किल्लत सामने आई। मंडीदीप में गैस की किल्लत और एजेंसी की गड़बडिय़ों से उपभोक्ताओं का धैर्य टूट गया। महिलाएं गैस सिलेंडर के लिए हाईवे पर उतर आईं।
प्रधानमंत्री की नीतियों से नहीं बढ़ेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि भारतीय बाजार में तेल की उपलब्धता पर्याप्त रहेगी, उपभोक्ताओं पर भी तेल कीमतों का अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा और देश की तेल रिफायनरियां अपना काम सरलता से करती रहेंगी। देश में पेट्रोल-डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की वजह से ऐसा संभव हो सका है।
पेट्रोल-डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जनहितैषी निर्णय बताया। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम में बढ़ोतरी के बीच रामनवमी के दिन इस कदम के लिए प्रधानमंत्री मोदी बधाई के पात्र हैं।
इस बीच प्रदेश में कई जगहों पर गैस की किल्लत भी सामने आई है। मंडीदीप में तो महिला गैस सिलेंडर के लिए हाईवे पर उतर आईं। गैस की किल्लत और एजेंसी की गड़बडिय़ों से उपभोक्ताओं का धैर्य टूट गया। गैस एजेंसी कार्यालय देर से खुलने और सिलेंडर वितरण नहीं होने से महिलाएं भडक़ गईं। आक्रोशित महिलाएं हाइवे पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करने लगीं और जाम लगा दिया।
पुलिस ने महिलाओं को हाई वे से हटाकर उनकी समस्या सुनी। इस दौरान एसडीएम और एसडीओपी भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनीं, एजेंसी संचालक से बात की और तुरंत सिलेंडरों का वितरण कराया।
राजधानी भोपाल में भी गैस एजेंसियों पर दबाव है। इधर कई पंपों पर सामान्य पेट्रोल खत्म हो गया है। ऐसे में लोग प्रीमियम पेट्रोल लेने को मजबूर हैं। अल्पना तिराहे, कोलार के नायरा, होशंगाबाद रोड के आरआरएल तिराहे के एचपी और प्रगति पंप, चिकलोद के एचपी पंप पर पेट्रोल-डीजल की किल्लत बरकरार रही। बताया जा रहा है कि करीब एक दर्जन पंप बंद रहे। पेट्रोल की खपत भी बढ़ गई है।
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