पेट्रोल-डीजल के दामों और उपलब्धता पर सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान

Petrol- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि देश में पेट्रोल-डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। उन्होंने शुक्रवार को मीडिया के लिए जारी संदेश में ये विचार व्यक्त किए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने खाड़ी युद्ध के बीच उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रखते हुए एक बड़ा निर्णय लिया है। पेट्रोल-डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती स्वागत योग्य कदम है। इस बीच प्रदेश में कई जगहों पर गैस की किल्लत सामने आई। मंडीदीप में गैस की किल्लत और एजेंसी की गड़बडिय़ों से उपभोक्ताओं का धैर्य टूट गया। महिलाएं गैस सिलेंडर के लिए हाईवे पर उतर आईं।