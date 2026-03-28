एमपी सरकार ने फिर लिया 2500 करोड़ का कर्ज, इस साल बढ़ा 91500 करोड़ का बोझ

MP Loan News- मध्यप्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष के अंत में मार्च में ही चौथी बार कर्ज ले लिया है। सरकार ने शुक्रवार को दो भागों में 2500 करोड़ का कर्ज लिया है। इसका भुगतान 30 मार्च को होगा। इसी के साथ सरकार पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है। केवल मार्च माह ही में सरकार द्वारा लिया गया कर्ज 18700 करोड़ पर पहुंच जाएगा। इस वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा लिया गया कर्ज 91500 करोड़ पहुंच जाएगा। सरकार ने 3 मार्च को 6300 करोड़ का कर्ज लिया था जबकि 10 मार्च को 5800 करोड़ रुपए कर्ज लिया गया। राज्य सरकार की हितकारी योजनाओं के लिए पैसों की कमी देखी जा रही है। लाड़ली बहना योजना, कर्मचारियों को डीए आदि के लिए सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा है। राज्य सरकार पर बढ़ते कर्ज पर नीति आयोग चिंता जता चुका है।