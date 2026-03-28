एक पैथोलॉजिस्ट 26 लैब्स में कैसे? मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने उठाए मेडिकल रिपोर्ट्स की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल



चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की बेंच ने इस मामले में सख्त रुख दिखाया। उन्होंने कहा कि मरीजों को सही और भरोसेमंद मेडिकल रिपोर्ट मिलना उनका बुनियादी अधिकार है। अदालत के सामने जो रिकॉर्ड पेश किए गए, उनमें यह भी सामने आया कि एक ही पैथोलॉजिस्ट 26 अलग-अलग लैब्स में रिपोर्ट तैयार कर रहा है। ये लैब्स अलग-अलग जिलों में हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि एक व्यक्ति इतनी जगहों पर एक साथ काम कैसे कर सकता है? कोर्ट ने इस स्थिति को चिंताजनक बताया और सभी संबंधित पक्षों से सुधार के सुझाव मांगे हैं। अगली सुनवाई 12 मई को तय की गई है, जिसमें इस मुद्दे पर आगे चर्चा होगी।