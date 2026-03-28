MP में ईंधन पर बवाल: प्रशासन का दावा कमी नहीं, फिर भी लोग परेशान, जानें हालात

MP News: एमपी की राजधानी में रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल को लेकर इन दिनों अजीब स्थिति बनी हुई है। एक तरफ प्रशासन लगातार यह दावा कर रहा है कि शहर में किसी भी तरह की कमी नहीं है। वहीं, खाली गैस सिलेंडरों से मैदान सज रहा है तो पंपों पर लंबी लाइन नजर आती है। ऐसे हालात सोशल मीडिया पर हर समय चलने वाली अलग-अलग सूचनाओं की वजह से बन रहे हैं। प्रशासन का दावा है कि सोशल मीडिया की अफवाह से लोग पैनिक हो रहे हैं। आलम ये हैं कि कई इलाकों में लोग सुबह 5 से 6 बजे गैस सिलेंडर लेने के लिए एजेंसियों पर पहुंच रहे हैं। पर उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। इस संकट के बीच साइकिलों की मांग बढ़ी है।