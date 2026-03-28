28 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

MP में ईंधन पर बवाल: प्रशासन का दावा कमी नहीं, फिर भी लोग परेशान, जानें हालात

MP news: एमपी की राजधानी भोपाल में गैस सिलेंडर के लिए लंबी कतार की ये तस्वीर क्या कहती है... एक्साइज ड्यूटी घटने के बाद पेट्रोल पंपों पर जमकर भीड़ पहुंच रही है... उधर प्रशासन का दावा है कि सोशल मीडिया पर अफवाह से लोग पैनिक हो रहे हैं,....ऐसे में आलम यही होगा....

3 min read
Google source verification

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Mar 28, 2026

MP News LPG Cylinder Shortage reality

MP news: भोपाल में गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच MP News LPG Cylinder Shortage reality: सुबह 6 बजे से ही लंबी सिलेंडर के लिए लग रहीं लंबी कतारें । (photo:patrika)

MP News: एमपी की राजधानी में रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल को लेकर इन दिनों अजीब स्थिति बनी हुई है। एक तरफ प्रशासन लगातार यह दावा कर रहा है कि शहर में किसी भी तरह की कमी नहीं है। वहीं, खाली गैस सिलेंडरों से मैदान सज रहा है तो पंपों पर लंबी लाइन नजर आती है। ऐसे हालात सोशल मीडिया पर हर समय चलने वाली अलग-अलग सूचनाओं की वजह से बन रहे हैं। प्रशासन का दावा है कि सोशल मीडिया की अफवाह से लोग पैनिक हो रहे हैं। आलम ये हैं कि कई इलाकों में लोग सुबह 5 से 6 बजे गैस सिलेंडर लेने के लिए एजेंसियों पर पहुंच रहे हैं। पर उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। इस संकट के बीच साइकिलों की मांग बढ़ी है।

हनुमानगंज में सिलेंडर लेने पहुंचे सैकड़ों उपभोक्ता, दोपहर तक लगी लाइन

भले ही प्रशासन तमाम दावे कर रहा है कि गैस सिलेंडर की आपूर्ति सामान्य हो गई है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे उलट है। हनुमानगंज क्षेत्र में रेलवे स्टेशन से नादरा बस स्टैंड जाने वाले समानांतर सड़क पर शुक्रवार सुबह 6 बजे से सिलेंडर लेने सैकड़ों लोग पहुंच गए। यहां घंटों इंतजार करने के बाद भी कई लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ा। लाइन में लगे छोला मंदिर निवासी मनजीत जगताप का कहना है, सुबह से काम छोड़कर सिलेंडर लेने के लिए लाइन में लगे हैं। वहीं, बिजनेसमैन सुधीर तिवारी रेस्टोरेंट संचालन करते हैं, वे तीन-चार दिनों से सिलेंडर के लिए परेशान हो रहे हैं। उनका कहना है कि यदि यही स्थिति रही, तो रेस्टोरेंट बंद करना होगा।

50/लीटर रुपए वाली गैस 99 की बेची, प्रशासन ने की कार्रवाई

सागर. आपदा में अवसर का मामला राहतगढ़ बस स्टैंड के पास स्थित गो गैस फिलिंग स्टेशन से सामने आया है। यहां कुछ ही दिन में ऑटो गैस के दाम दोगुने कर दिए गए। बीते सप्ताह तक शहर में गैस 44 से 50 रुपए प्रति लीटर मिलती थी। शुक्रवार को गो गैस संचालक ने दाम 99 रुपए प्रति लीटर कर दिए। बुधवार को 79 तो गुरुवार को दाम 85 रुपए थे। पंप संचालक ने परिसर में बोर्ड पर लिखा है कि युद्ध की स्थिति के कारण बाजार में अस्थाई रूप से एलपीजी की कमी उत्पन्न हो गई है। इसी वजह से दरों में वृद्धि की गई है।

पत्रिका की सूचना पर हुई कार्रवाई

पत्रिका की सूचना पर प्रशासन ने शुक्रवार रात जांच की तो पंप संचालक आदेश उपलब्ध नहीं करा पाया। टीम ने पंचनामा बनाकर ज्यादा दाम वसूली रोकी व अस्थाई रूप से वितरण रोक दिया है। उधर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर, उज्जैन सहित 23 जिलों के नगरीय क्षेत्र के उपभोक्ताओं को प्रति राशन कार्ड तीन लीटर केरोसिन दिया जाएगा।

इधर एक्साइज ड्यूटी घटने से फिर लगी पेट्रोल-डीजल पंपों पर भीड़

भोपाल. पेट्रोल-डीजल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) घटने की खबर के बाद शुक्रवार को पेट्रोल पंपों पर लोगों की लाइन लग गई, लेकिन उन्हें पुराने भाव पर ही ईंधन मिला। पेट्रोल पंप संचालक नकुल शर्मा का कहना है कि एक्साइज ड्यूटी घटने से डीजल-पेट्रोल की कीमतें कम नहीं हुई, बल्कि इससे कंपनियों के घाटे की कुछ भरपाई होगी। मध्यप्रदेश पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय ङ्क्षसह ने बताया, यह स्थिति किसी वास्तविक कमी के कारण नहीं, बल्कि अफवाहों के चलते बनी है। पिछले कुछ दिनों में ईंधन की खपत में करीब 25 प्रतिशत तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं प्रशासन ने दवा दावा किया कि भोपाल में संचालित 192 पेट्रोल पंपों पर नियमित रूप से पेट्रोल की सह्रश्वलाई हो रही है।

गैस एजेंसी संचालकों की वजह से हो रही कालाबाजारी

भोपाल. शहर में कुछ गैस एजेंसी वाले कॉलोनियों में सिलेंडरों से भरा ट्रक खड़ा कर देते हैं। इससे 400/500 सिलेंडर एक ही स्थान से सह्रश्वलाई हो जाते हैं। इससे सिलेंडर डिलीवरी का खर्च बच जाता है। ऐसे वितरण से कालाबाजारी को बल मिल रहा है जबकि प्रॉपर गैस की बुङ्क्षकग करके सिलेंडर घरों तक पहुंचाने के नियम है।

अफवाहों पर ध्यान न दें

जिले में किसी तरह से ईंधन की कमी नहीं है। हमारी अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल जरूरत के अनुसार ही ईंधन व गैस का उपयोग करें।

- कौशलेंद्र विक्रम सिंह, कलेक्टर

कहीं किसी प्रकार की कमी नहीं

शहर में किसी प्रकार की कमी नहीं है। भोपाल में संचालित 192 पेट्रोल पंपों पर नियमित रूप से सह्रश्वलाई हो रही है। खाद्य विभाग की टीमें लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं और जहां भी कमी की सूचना मिलती है, वहां तुरंत आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।

- चंद्रभान सिंह जादौन, नियंत्रक, जिला खाद्य आपूर्ति

ये भी पढ़ें

Petrol Crisis या Panic? क्या सच में खत्म हो रहा पेट्रोल-डीजल या फिर मामला कुछ और
भोपाल
Petrol Diesel crisis ya panic know the truth

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

28 Mar 2026 10:44 am

Published on:

28 Mar 2026 09:56 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / MP में ईंधन पर बवाल: प्रशासन का दावा कमी नहीं, फिर भी लोग परेशान, जानें हालात

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी के बीजेपी के 18 सौ नेता-कार्यकर्ताओं को जल्द मिलेगा बड़ा दायित्व, पार्टी ने की पहल

MP BJP workers set to receive significant responsibilities soon
भोपाल

पेट्रोल-डीजल के दामों और उपलब्धता पर सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान

MP Petrol Price
भोपाल

एमपी में महंगी बिजली का बड़ा खेल 1.90 करोड़ की जेब पर भारी, कांग्रेस ने सरकार को घेरा

Electricity Bill Hike from april due to tariff hike
भोपाल

एमपी सरकार ने फिर लिया 2500 करोड़ का कर्ज, इस साल बढ़ा 91500 करोड़ का बोझ

मार्च में लिए 18700 करोड़ रुपए, वित्तीय वर्ष जाते-जाते सरकार ने चौथी बार कर्ज लिया
भोपाल

आरक्षण पर डाका डाल रहा धर्मांतरण, बीजेपी सांसद की दूसरे धर्मावलंबियों को लाभ नहीं देेने के कानून की मांग

BJP MP Sumer Singh Solanki raises the issues of reservation and religious conversion
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.