Petrol Crisis या Panic? क्या सच में खत्म हो रहा पेट्रोल-डीजल या फिर मामला कुछ और

''भारतीय तेल कंपनियों के नियम का असर इतनी जल्दी दिखना कैसे शुरू हुआ? दरअसल 21 मार्च को शनिवार था और 22 को रविवार वहीं 23 को सोमवार… पेट्रोल डीजल खत्म होने की कथित अफवाहें शुरू हो गईं। मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों की बात करें तो यही वो दिन था जब छोटे शहरों, कस्बों और इन शहरों कस्बों से निकलने वाले हाईवे पर मौजूद पंप संचालकों के पास जो तीन-चार दिन का पेट्रोल/डीजल का स्टॉक था, वह खत्म हो गया। उन्होंने वाहन मालिकों के सामने हाथ खड़े कर दिए। उनका कहना साफ था कि अब वे तेल का और स्टॉक नहीं खरीद पाएंगे। हालात ये हुए कि इन छोटे शहरों और कस्बों से गुजरने वाले लोग भी अब आसपास के बड़े शहरों के पेट्रोल पंप तक पहुंच रहे हैं। जिससे पेट्रोल पंपों पर अचानक भीड़ बढ़ी। नतीजा सामने आया कि अफवाहों का बाजार गर्म हो गया और इसका चेन रिएक्शन नजर आया कि उन्हीं शहरों के लोग घबराकर पैनिक बाइंग करने लगे।''