35 साल से ‘विधवा’ महिला का अचानक आ गया पति, हैरान कर देगी ये कहानी

Couple reunited after 35 years in Junnardev in Chhindwara

भोपाल•May 26, 2024 / 02:42 pm• deepak deewan

Junnardev pair

Couple reunited after 35 years in Junnardev in Chhindwara. एमपी के एक दंपत्ति की यह कहानी हर किसी को हैरान कर रही है। यहां के छिंदवाड़ा Chhindwara जिले के जुन्नारदेव में एक विधवा महिला उस समय भावुक हो गईं जब​ अचानक उनके पति आंखों के सामने आ गए। 35 साल से विधवा की तरह जीवन जी रहीं महिला, पति को जीवित देख खुशी से रो उठीं। इसी के साथ चिकलमउ गांव के इस दंपत्ति का दोबारा मिलन हो गया। ग्रामीण आदिवासी समाज विकास संस्थान ने इस परिवार से मिलाया।