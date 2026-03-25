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रामलला के दर्शन करने अयोध्या जाएंगे दिग्विजय सिंह, पूरा करेंगे संकल्प

Digvijaya Singh- कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी व हिंदूवादी संगठनों के निशाने पर रहे

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भोपाल

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deepak deewan

Mar 25, 2026

Digvijaya Singh to visit Ayodhya to seek the blessings of Ram Lalla

Digvijaya Singh to visit Ayodhya to seek the blessings of Ram Lalla

Digvijaya Singh- मध्यप्रदेश के कद्दावर कांग्रेस नेता, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री व राज्य सभा सांसद दिग्विजय सिंह के संबंध में बड़ी खबर सामने आई है। वे रामलला के दर्शन करने जाएंगे। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह अयोध्या जाकर राम मंदिर जाएंगे और दर्शन के साथ विधिवत पूजा अर्चना करेंगे। वे अयोध्या की विख्यात हनुमानगढ़ी भी जाएंगे और दर्शन-पूजन करेंगे। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने के बाद दिग्विजय सिंह Digvijaya Singh का यह पहला दौरा है। इसी के साथ वे अपना संकल्प भी पूरा करेंगे।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी व हिंदूवादी संगठनों के निशाने पर रहे हैं। उनपर श्रीराम विरोधी व सनातन विरोधी होने के आरोप लगते रहे हैं। हालांकि दिग्विजय सिंह ने ऐसे आरोपों को हमेशा नकारा है। उनका कहना है कि वे बीजेपी व अन्य संगठनों द्वारा राम मंदिर के मामले का राजनीतिकरण किए जाने का विरोध करते हैं।

आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार दिग्विजय सिंह 26 मार्च यानि गुरुवार को अयोध्या जाएंगे। वे राम मंदिर जाकर राम लला के दर्शन करेंगे। दिग्विजय सिंह अयोध्या में हनुमानगढ़ी भी जाएंगे। यहां वे हनुमानजी के दर्शन कर विधिविधान से पूजन करेंगे।

मंदिर का निर्माण पूरा हो जाने पर राम लला के दर्शन करने का संकल्प लिया था

अयोध्या में श्रीराम मंदिर में राम लला के दर्शन करने के साथ ही दिग्विजय सिंह अपना एक प्रण भी पूरा करेंगे। उन्होंने राम
मंदिर का निर्माण पूरा हो जाने पर राम लला के दर्शन करने का संकल्प लिया था। 26 मार्च को अयोध्या में राम लला के दर्शन के साथ ही दिग्विजय सिंह का यह प्रण पूरा हो जाएगा। राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन के बाद वे अयोध्या से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे।

बता दें कि दिग्विजय सिंह ने अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण के लिए 1 लाख 11 हजार 111 रु की निधि समर्पित की थी।
दिग्विजय सिंह का कहना है कि उन्होंने खुद को हमेशा राम भक्त ही कहा है लेकिन राजनीति और आस्था को अलग रखते हैं।

मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का अयोध्या का आधिकारिक दौरा कार्यक्रम घोषित हो गया है। वे 26 मार्च (गुरूवार) को दिल्ली से अयोध्या के लिए रवाना होंगे।

दिग्विजय सिंह का अयोध्या का आधिकारिक कार्यक्रम

8.10 प्रस्थान - दिल्ली
(BY AIR INDIA EXPRESS, IX - 1285)
9.40 आगमन - अयोध्या, उत्तरप्रदेश
श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन

13.30 प्रस्थान - अयोध्या
(कार से दूरी लगभग 135 किमी)
16.00 आगमन - लखनऊ, उत्तरप्रदेश

स्थानीय कार्यक्रम

19.40 प्रस्थान - लखनऊ
(BY AIR INDIA EXPRESS, IX - 1618)
21.00 आगमन - दिल्ली
रात्रि विश्राम दिल्ली।

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Updated on:

25 Mar 2026 10:30 am

Published on:

25 Mar 2026 09:32 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / रामलला के दर्शन करने अयोध्या जाएंगे दिग्विजय सिंह, पूरा करेंगे संकल्प

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