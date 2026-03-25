एमपी के चार जिलों के किसानों को बड़ी सौगात, सरकार ने चालू किए नए प्रोजेक्ट

New Irrigation Projects - मध्यप्रदेश में वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत खेती और किसानों के हित में अनेक योजनाएं चलाई जा रहीं हैं। प्रदेश के हर किसान के खेत तक सिंचाई के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं जिसके लिए अनेक नए सिंचाई प्रोजेक्ट शुरु किए गए हैं। मंत्री तुलसी सिलावट ने इन सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय अवधि में पूरी गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने को कहा है। बीना परियोजना प्रबंधन इकाई सागर सहित अन्य प्रोजेक्ट समय पर पूरे करने पर जोर दिया। प्रदेश के सागर, विदिशा, छतरपुर एवं दमोह ज़िलों के किसानों के लिए नई सिंचाई परियोजनाएं बड़ी सौगात साबित होंगी। इन जिलों की करीब 3 लाख 10 हजार हेक्टेयर जमीन में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो जाएगी।