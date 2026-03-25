25 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

गैस सिलेंडर पर गहराया संकट, बुकिंग के नियम फिर बदल गए

Gas Cylinder Booking New Rule : गैस सिलेंडर का संकट और गहराया... अब डबल सिलेंडर वाले लास्ट डिलिवरी से 35 दिन बाद बुकिंग कर सकेंगे।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Mar 25, 2026

Gas Cylinder Booking New Rule

गैस सिलेंडर बुकिंग नियम में फिर बदलाव (Photo Source- Patrika)

Gas Cylinder Booking New Rule : एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग को लेकर एक बार फिर बड़ा बदलाव किया गया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 25 दिन की बुकिंग को बढ़ाकर अब 35 दिन कर दिया है। हालांकि सिंगल सिलेंडर वालों के लिए बुकिंग की अवधि फिलहाल 25 दिन ही रहेगी। एलपीजी डीलर्स एसोसिएशन की प्रदेश इकाई के अनुसार, नए नियमों से जुड़े आदेश को तत्काल प्रभाव से प्रदेशबर में लागू कर दिया गया है।

नए आदेश के तहत अब जिनके यहां दो एलपीजी सिलेंडर हैं, उन्हें 35 दिन बाद गैस सिलेंडर की बुकिंग दी जाएगी। इसके अलावा, उज्जवला योजना वाले उपभोक्ताओं की 45 दिन बाद बुकिंग स्वीकार की जाएगी। इसी तरह 10 किलो वाला कम्पोजिट घरेलू सिलेंडर की बुकिंग 18 दिन बाद की जाएगी। कॉमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति शासन के आदेशानुसार सिर्फ आपात सेवाओं और शिक्षण संस्थानों के लिए की जा रही है। इस संबंध में एलपीजी डीलर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश इकाई की ओर से आर.के गुप्ता ने बताया कि, नए नियमों को तत्काल लागू कर दिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि, सभी एजेंसियों को ये सूचना पहुंचाई जा चुकी है।

LPG बुकिंग के नए नियम

नए नियमों के तहत, 14.2 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर की डिलीवरी और अगली रिफिल बुकिंग के बीच का अंतराल अब 25 दिन से बढ़ाकर 35 दिन कर दिया गया है। यानी अब डबल सिलेंडर वाले उपभोक्ताओं को अगली बुकिंग के लिए पहले से 10 दिन ज्यादा इंतजार करना होगा।

पिछली डिलीवरी की तारीख से तय होगी समय सीमा

खास बात ये है कि, ये समय सीमा पिछली डिलीवरी की तारीख से गिनी जाएगी, न कि बुकिंग की तारीख से। अगर कोई उपभोक्ता तय समय से पहले बुकिंग करने की कोशिश करता है तो सिस्टम आटोमेटिक ही उसकी बुकिंग ब्लॉक कर देगा।

शहरी उपभोक्ताओं पर पड़ेगा ज्यादा असर

नया बदलाव खासकर शहरी इलाकों में रहने वाले उन उपभोक्ता परिवारों को प्रभावित करेगा, जिनके पास डबल सिलेंडर कनेक्शन है। पहले जहां गैस की उपलब्धता आसान थी, अब उन्हें नई बुकिंग के लिए 35 दिन इंतजार करना पड़ेगा।

छोटे सिलेंडरों के लिए भी बदले नियम

सिर्फ 14.2 किलो सिलेंडर ही नहीं, बल्कि छोटे सिलेंडरों के लिए भी नई समय सीमा लागू की गई है। 5 किलो के सिलेंडर के लिए 9 से 16 दिन और 10 किलो सिलेंडर के लिए 18 से 32 दिन निर्धारित किए गए हैं।

ग्राहकों के लिए जरूरी निर्देश

-बुकिंग की पात्रता हमेशा पिछली डिलीवरी की तारीख से तय की जाएगी।
-तय समय से पहले बुकिंग करने पर रिक्वेस्ट आटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगी।
-किसी भी समस्या के लिए टोल-फ्री नंबर 1800-2333-555 पर संपर्क किया जा सकता है।

पहले भी बढ़ चुका है बुकिंग का समय

आपको बता दें की इसी महीने की शुरुआत में सरकार ने शहरी क्षेत्रों में LPG बुकिंग का गैप 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन किया था। अब इसे और बढ़ाकर 35 दिन कर दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, इन बदलावों का उद्देश्य गैस की खपत को नियंत्रित करना और सप्लाई सिस्टम को बेहतर बनाना है।

कमर्शियल LPG की स्थिति और भी गंभीर

घरेलू गैस के साथ-साथ 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडरों की सप्लाई पर भी दबाव बना हुआ है। हालांकि, सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कमर्शियल LPG का आवंटन 20% बढ़ाया है, जिससे कुल आवंटन 50% तक पहुंच गया है।

ये भी पढ़ें

कमर्शियल गैस सिलेंडर पर नई व्यवस्था, 3 महीने के रिकॉर्ड से तय होगी रोज की सप्लाई
इंदौर
Commercial Gas Cylinder

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

25 Mar 2026 10:26 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / गैस सिलेंडर पर गहराया संकट, बुकिंग के नियम फिर बदल गए

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एलपीजी आपूर्ति मामला: पीएनजी में बड़ी राहत, बिना सुरक्षा जमा राशि के मिल रहे कनेक्शन

एमपी में बिना सुरक्षा जमा राशि के मिल रहे पीएनजी कनेक्शन
भोपाल

LPG गैस सिलेंडर की ‘पैनिक बुकिंग’ बंद, 9% सिलेंडर का कोटा तय

LPG cylinder shortage
भोपाल

एमपी में घटिया हो रहा सड़क निर्माण, 35 कार्यों के औचक निरीक्षण में खुली पोल

Substandard Road Construction Exposed During PWD Inspection in MP
भोपाल

एमपी में बढ़ रहा पानी, 128 प्रतिशत की वृद्धि के साथ देश में प्रथम स्थान पर

अमृत सरोवरों के क्रियान्वयन में भी मध्यप्रदेश देश में अग्रणी, AI, सैटेलाइट और LiDAR तकनीक से किया आकलन
भोपाल

रामलला के दर्शन करने अयोध्या जाएंगे दिग्विजय सिंह, पूरा करेंगे संकल्प

Digvijaya Singh to visit Ayodhya to seek the blessings of Ram Lalla
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.