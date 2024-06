एमपी में एग्जिट पोल पर बड़ा बवाल, सटीक साबित होने पर ओबीसी फ्रंट और यादव महासभा की कड़ी धमकी

एमपी में एग्जिट पोल पर बड़ा बवाल, सटीक साबित होने पर ओबीसी फ्रंट और यादव महासभा की कड़ी धमकी

Exit Poll – Threat of OBC Front and Yadav Mahasabha on Exit Poll- 4 जून को असल नतीजे आने पर स्थिति साफ हो जाएगी लेकिन इससे पहले एमपी में इनपर बड़ा बवाल हो गया है। ओबीसी फ्रंट और यादव महासभा ने एग्जिट पोल सटीक साबित होने पर कड़ा कदम उठाने की धमकी दी है।

भोपाल•Jun 03, 2024 / 09:06 pm• deepak deewan

Exit Poll – Threat of OBC Front and Yadav Mahasabha on Exit Poll-

Exit Poll – Threat of OBC Front and Yadav Mahasabha on Exit Poll- देशभर में लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल के पक्ष विपक्ष में लोग और राजनैतिक दल लामबंद हो रहे हैं। सत्ताधारी बीजेपी और उसके समर्थक जहां एग्जिट पोल से खुश हैं वहीं विपक्षी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन इसे केंद्र सरकार का प्रोपेगंडा पोल करार दे रहा है। 4 जून को असल नतीजे आने पर स्थिति साफ हो जाएगी लेकिन इससे पहले एमपी में इनपर बड़ा बवाल हो गया है। ओबीसी फ्रंट और यादव महासभा ने एग्जिट पोल सटीक साबित होने पर कड़ा कदम उठाने की धमकी दी है।