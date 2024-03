एमपी में फसल बेचकर फंसे किसान, करोड़ों रुपए अटके, आड़े आ गई आचार संहिता

एमपी में फसल बेचकर फंसे किसान, करोड़ों रुपए अटके, आड़े आ गई आचार संहिता

Farmers payment stopped in Indore mandi due to code of conduct - एमपी में किसानों को फसल का भुगतान नहीं किया जा रहा है। किसान मंडी में उपज बेचकर फंस गए हैं, उनके करोड़ों रुपए अटक गए हैं। उपज के भुगतान में आचार संहिता आड़े आ गई है। दरअसल कारोबारियों का कहना है कि आचार संहिता में ज्यादा रकम लेकर चलने पर उनके रुपये जब्त किए सकते हैं। इधर किसानों का आरोप है कि आचार संहिता के बहाने से व्यापारी उनका भुगतान रोककर परेशान कर रहे हैं।