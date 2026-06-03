ट्विशा केस: गिरिबाला सिंह बोलीं: मैं बुजुर्ग महिला हूं, क्यों किया जा रहा ऐसा व्यवहार!

Giribala Singh- ट्विशा केस में मंगलवार का दिन बेहद हलचल भरा साबित हुआ। सीबीआई ने समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह को कोर्ट में पेश किया जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। इससे पहले आरो​पियों का मेडिकल भी कराया गया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान गिरिबाला सिंह ने कहा कि उनके बेटे के साथ ट्विशा के वकील ने मारपीट की है जिसपर प्रति प्रश्न पूछा गया। यहां पिछली सुनवाई में कस्टडी में समर्थ सिंह के घायल हो जाने की बात भी बताई गई। उनके वकील ने कोर्ट को बताया कि समर्थ के पैर में चोट लगी पर सीबीआई ने उचित इलाज तक नहीं कराया। अदालत में पूर्व जज गिरिबाला सिंह ने सीबीआई अधिकारियों के बर्ताव की शिकायत की। उन्होंने अपने उम्रदराज होने का जिक्र करते हुए कहा कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं!