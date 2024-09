क्या आपका बच्चा भी ज्यादा देखता है मोबाइल? तो सरकार की ये योजना उसकी लत छुड़ा देगी

government scheme: अगर आप भी पेरेंट्स हैं और बच्चों के मोबाइल एडिक्शन के कारण अक्सर तनाव में रहने लगे हैं, तो ये खबर आपको खुश कर सकती है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ऐसे बच्चों के लिए बड़ी योजना लॉन्च करने जा रही है। यहां जानें आखिर क्या है ये योजना और कैसे दूर करेगी बच्चों का मोबाइल एडिक्शन…

भोपाल•Sep 21, 2024 / 04:19 pm• Sanjana Kumar

Government Scheme to get rid mobile addiction in children: वर्तमान में घर-घर में पेरेंट्स इस बात से तनाव में रहने लगे हैं कि उनका बच्चा दिनभर मोबाइल देखता है, पढ़ाई पर फोकस नहीं करता और तो और मना करने पर उसका एग्रेसिव रूप भी अब पेरेंट्स को डराने लगा है। लेकिन चाहकर भी वे बच्चों को मोबाइल से दूर नहीं कर पा रहे। अगर आप भी ऐसे ही पेरेंट्स हैं, तो ये खबर आपकी इस चिंता और डर को खत्म कर देगी।