Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

‘हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी’ ने नहीं दिए रुपए, उपभोक्ता फोरम ने दिलाए 5 लाख

MP News: इलाज के दौरान मृतक देवदास सैनी की पत्नी ने कंपनी से इलाज के लिए राशि की मांग की लेकिन कंपनी ने पैसे नहीं दिए।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Nov 19, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने पुरानी बीमारी छिपाने का बहाना बनाकर पीड़ित परिवार को पैसा देने से इनकार कर दिया। मामला उपभोक्ता फोरम तक पहुंचा वहां सुनवाई के बाद फोरम ने मृतक के परिजन को 5 लाख 15 हजार रुपए 7 प्रतिशत ब्याज के साथ चुकाने के आदेश दिए। भोपाल शहर में कोलार निवासी देवदास सैनी ने 2020 में केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से स्वस्थ बीमा कराया था। सैनी सितंबर 2021 में अचानक बीमार हो गए और 19 जनवरी 2022 को उनकी मृत्यु हो गई।

ब्याज सहित देने होंगे रूपए

इलाज के दौरान मृतक देवदास सैनी की पत्नी ने कंपनी से इलाज के लिए राशि की मांग की, लेकिन कंपनी ने यह बोलकर राशि देने से इनकार कर दिया कि मृतक देवदास को पूर्व से बीमारी थी। इससे व्यथित होकर देवदास की पत्नी नूरुन्निशा और बेटी सीमा सैनी ने उपभोक्ता फोरम के समक्ष परिवाद दायर किया। इसमें फ़ोरम द्वारा कंपनी को परिवादी के प्रति सेवा में कमी और अनुचित व्यापार प्रथा का परिचायक पाते हुए 5 लाख रुपए 7 प्रतिशत ब्याज सहित देने के आदेश दिए। यह पूरी राशि दो महीने में अदा नहीं करने पर 9 प्रतिशत वार्षिक व्याज के साथ चुकाने होंगे।

मृतक की पत्नी को कंपनी दे 5 लाख रुपए

शुगर के मरीज ने ड्यूटी के दौरान पानी की जगह गलती से एचटूओटू पी लिया जिससे उनकी मौत हो गई। कर्मचारी की ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी थी, बावजूद इसके बीमा राशि के लिए मृतक की पत्नी सीमा भदौरिया को भटकना पड़ा। जिला उपभोक्ता फोरम में मामला आने पर उन्हें राहत मिली।

फोरम ने सुनवाई करते हुए बीमाधारक की पत्नी के पक्ष में फैसला सुनाया। एसएस भदौरिया ग्वालियर सहकारी दुग्ध में टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत थे। दुग्ध संघ ने कर्मचारियों की पॉलिसी करवाई थी जिसमें 5 लाख तक रिस्क कवर की गई थी। ये पॉलिसी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से ली गई थी।

ये भी पढ़ें

Metro Project: टिकट सिस्टम में खामी, ‘ok’ रिपोर्ट मिलेगी तो चलेगी मेट्रो
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

19 Nov 2025 05:46 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / ‘हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी’ ने नहीं दिए रुपए, उपभोक्ता फोरम ने दिलाए 5 लाख

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में 121 आरक्षित पदों पर एक भी नियुक्ति नहीं होने पर बवाल, कांग्रेस ने जताई आ​पत्ति

Congress expresses objection over non-appointment to 121 reserved posts in MP
भोपाल

SBI से 1266 करोड़ की धोखाधड़ी, भोपाल ED ने दुबई में 51 करोड़ की संपत्ति की कुर्क

FILE PHOTO
भोपाल

फैटी लीवर वालों के लिए चेतावनी, विशेषज्ञों ने कहा- ‘कम खाएं ये 4 चीजें’

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल

कैफे में बैठे थे कपल, अचानक घुसे नकाबपोश बदमाश और मचा तांडव, देखें वीडियो

bhopal
भोपाल

एमपी में पहाड़ियों के बीच बनी विशाल 5 स्टार होटल, सीएम ने किया शुभारंभ

CM inaugurates 5-star hotel Rajgarh Palace in MP
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.