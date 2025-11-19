‘हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी’ ने नहीं दिए रुपए, उपभोक्ता फोरम ने दिलाए 5 लाख

इलाज के दौरान मृतक देवदास सैनी की पत्नी ने कंपनी से इलाज के लिए राशि की मांग की, लेकिन कंपनी ने यह बोलकर राशि देने से इनकार कर दिया कि मृतक देवदास को पूर्व से बीमारी थी। इससे व्यथित होकर देवदास की पत्नी नूरुन्निशा और बेटी सीमा सैनी ने उपभोक्ता फोरम के समक्ष परिवाद दायर किया। इसमें फ़ोरम द्वारा कंपनी को परिवादी के प्रति सेवा में कमी और अनुचित व्यापार प्रथा का परिचायक पाते हुए 5 लाख रुपए 7 प्रतिशत ब्याज सहित देने के आदेश दिए। यह पूरी राशि दो महीने में अदा नहीं करने पर 9 प्रतिशत वार्षिक व्याज के साथ चुकाने होंगे।