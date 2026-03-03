3 मार्च 2026,

मंगलवार

भोपाल

‘3200 करोड़ी ठग’ लविश चौधरी को भारत लाने की तैयारी तेज, STF ने अरबी में लिखा चिट्ठा

Lavish Chaudhary: निवेश के नाम पर 3200 करोड़ की ठगी करने वाला मास्टरमाइंड लविश चौधरी के UAE में होने की पुष्टि के बाद STF ने प्रत्यर्पण प्रक्रिया तेज कर दी है। अंग्रेजी और अरबी में तैयार किए दस्तावेज

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Mar 03, 2026

Lavish Chaudhary in UAE

Lavish Chaudhary in UAE(photo:Lavish FB)

Lavish Chaudhary Scam: निवेश के नाम पर देशभर के 12 से ज्यादा राज्यों में 3200 करोड़ की ठगी करने वाले संगठित गैंग के मास्टरमाइंड लविश चौधरी को भारत लाने की तैयारी तेज हो गई है।

कोर्ट से वेरिफिकेशन के बाद अंग्रेजी और अरबी में दस्तावेज तैयार

एसटीएफ के सूत्रों के मुताबिक, इस मामले में की गई अब तक की कार्रवाई और लविश के आरोपों को इंदौर कोर्ट से वेरिफाई कराया गया है। जिसके बाद उन दस्तावेजों का अरबी और अंग्रेजी में ट्रांसलेट करवाया गया है। क्योंकि एसटीएफ की जानकारी के मुताबिक लविश का यूएई में शरण लेना पाया गया है। लिहाजा वहां अरबी और अंग्रेजी भाषा चलन में होने के कारण दस्तावेजों को इसी आधार पर तैयार करवाया गया है। ताकि यूएई से संवाद बेहतर हो सके।

इसी सप्ताह सीआइडी भेजी जाएगी फाइल

एसटीएफ द्वारा तैयार किए गए लविश पर लगे आरोपों के कच्चा चिट्ठे की फाइल इसी सप्ताह पुलिस मुख्यालय के सीआइडी शाखा भेजी जाएगी। जहां से दस्तावेजों के परीक्षण के बाद उसे गृह विभाग और शासन स्तर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय भेजा जाएगा। यूएई में प्रत्यर्पण की कार्रवाई से पहले अदालत में सुनवाई का मौका मिलता है। अगर किसी देश ने औपचारिक प्रत्यर्पण अनुरोध भेजा है।

03 Mar 2026 11:26 am

