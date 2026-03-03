‘3200 करोड़ी ठग’ लविश चौधरी को भारत लाने की तैयारी तेज, STF ने अरबी में लिखा चिट्ठा

एसटीएफ के सूत्रों के मुताबिक, इस मामले में की गई अब तक की कार्रवाई और लविश के आरोपों को इंदौर कोर्ट से वेरिफाई कराया गया है। जिसके बाद उन दस्तावेजों का अरबी और अंग्रेजी में ट्रांसलेट करवाया गया है। क्योंकि एसटीएफ की जानकारी के मुताबिक लविश का यूएई में शरण लेना पाया गया है। लिहाजा वहां अरबी और अंग्रेजी भाषा चलन में होने के कारण दस्तावेजों को इसी आधार पर तैयार करवाया गया है। ताकि यूएई से संवाद बेहतर हो सके।