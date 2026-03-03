होली पर पुलिस की अपील, ‘शुभकामना लिंक’ को न करें क्लिक, ध्यान रखें ये 5 बातें

Holi cyber fraud: जालसाज हर मौके को ठगी में बदलने के लिए नई-नई तरकीबें अपनाते हैं। होली का त्योहार नजदीक आते ही साइबर ठग सक्रिय हो गए हैं। रंगों के इस पर्व की आड़ में लोगों को होली की शुभकामना संदेश भेजे जा रहे हैं। इन संदेशों में एक लिंक होता है, जिसे क्लिक करते ही मोबाइल हैक हो सकता है और खाते से राशि गायब हो सकती है। शहर में ऐसे मामले सामने आए हैं, जिन्हें लेकर साइबर पुलिस अलर्ट पर है।