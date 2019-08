बस एक सिक्के से दूर करें अपने सभी दुर्भाग्य! पढ़ें पूरी खबर

भोपाल। कई बार जीवन में न चाहते हुए भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इस दौरान जहां भाग्य बिल्कुल भी साथ नहीं देता, वहीं दुर्भाग्य( bad luck ) हर पल पीछा करता रहता है। दुर्भाग्य से बचने के लिए या दुर्भाग्य नाश ( good luck ) के कई उपाय बताए जाते हैं। इनमें से जहां कुछ त्वरित फल प्रदान करते हैं, वहीं कई सालों तक भी बहुत ज्यादा असर दिखाने में नाकाम होने की बात कही जाती हैं।

लेकिन एक बात जो हर जानकार कहता है वो ये हैं कि इन उपायों को पूर्ण आस्था ( Full faith ) के साथ करने से ही दुर्भाग्य का नाश होकर सौभाग्य में वृद्धि होती है।

दरअसल पंडित सुनील शर्मा ( Astrology ) के मुताबिक जीवन में कई बार कड़ी मेहनत करने के बाद भी मनचाहा फल नहीं मिल पाता। इसकी वजह से कई बार लोग अपने भाग्य ( LUCK ) को कोसने लग जाते हैं। अगर आप भी ऐसे ही लोगों में शामिल हैं तो दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए कुछ खास सरल उपाय, जिन्हें पूर्ण आस्था के साथ करके आप अपने जीवन से दुर्भाग्य तकरीबन पूरी तरह से दूर कर सकते हैं।

पंडित शर्मा के अनुसार यदि आपके घर में कोई सदस्य हमेशा बीमारियों से परेशान रहता है या फिर घर के किसी सदस्य को बार बार बुरी नजर लग जाती है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए आपके पास मौजूद एक रुपये का सिक्का आपकी काफी मदद कर सकता है। माना जाता है कि इसे आजमाने से आपका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में तब्दील हो सकता है।



ऐसे करें एक रुपये के सिक्के का उपयोग: use of tricks

: आपके परिवार में जो कोई भी किसी रोग से लंबे समय से परेशान चल रहे है तो वह अपने सिरहाने कटोरे में सेंधा नमक और एक रुपये का सिक्का रखकर सो जाएं। माना जाता है कि ऐसा करने से उसे तुरंत रोगों से छुटकारा मिलेगा।

: एक रुपये का सिक्का रात को सोते समय तकिए के नीचे रखकर सोएं। सुबह उठते ही रुपये को श्मशान में भेज दें। माना जाता है कि यह उपाय भी आपको सेहतमंद रखेगा।

: वहीं यदि घर में किसी बच्चे को नजर लग जाती है तो वह रोना प्रारंभ कर देता है। वह रोना बंद नहीं करता है। साथ ही दूध पीना भी बंद कर देता है। ऐसे में एक रुपये की मिर्च खरीद कर लाएं और नजर उतारें।

: वहीं यह भी मान्यता है कि यदि ये उपाय आप पर या आपके परिजनों पर कारगर साबित नहीं हो रहे हों यानि इन उपायों से कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो एक रुपये के सिक्के और मौली को एक साथ नाप करके बिस्तर के पास रखें। सुबह इसे भगवान शिव को चढ़ाएं। माना जाता है ऐसा करने से ये सभी दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं और सौभाग्य में वृद्धि होती है।

अन्य उपाय: ऐसे दूर करें दरिद्रता और दुर्भाग्य - how to overcome poverty and bad luck ...

: भोजन करने से पहले कुत्ते या गाय के लिए एक रोटी निकाल दें। आपको कभी भी आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।

: प्रत्येक गुरुवार को तुलसी के पौधे में दूध अर्पित करने से आर्थिक संपन्नता में वृद्धि होती है।

: शुक्ल पक्ष की पंचमी को घर में श्रीसूक्त की ऋचाओं के साथ आहुति देने से भी दरिद्रता दूर होती है।

: महीने के पहले बुधवार को रात में कच्ची हल्दी की गांठ बांधकर भगवान कृष्ण को अर्पित करें। अगले दिन उसे पीले धागे में बांधकर अपनी दाहिनी भुजा में बांध लें।

: शनिवार को अपने पलंग के नीचे एक बर्तन में सरसों का तेल रखें। अगले दिन उस तेल में उड़द की दाल के गुलगुले बनाकर कुत्तों और गरीबों को खिलाने से गरीबी दूर होती है और लक्ष्मी का आगमन होता है।

: गूलर की जड़ को कपड़े में लपेटकर, चांदी के कवच में डालकर गले में पहनने से भी आर्थिक संपन्नता आती है।

: अपनी तिजोरी में 9 लक्ष्मीकारक कौड़ियां और एक तांबे का सिक्का रखने से आपकी तिजोरी में धन हमेशा भरा रहेगा।

: नियमित रूप से केले के पेड़ में जल ‍अर्पित करने और घी का दीपक जलाने से दरिद्रता दूर होती है।