मध्यप्रदेश में दौड़गी दुनिया की सबसे तेज रफ्तार वाली ट्रेन, 39 मिनट में तय होगी 11 घंटे की दूरी

भोपाल. मध्यप्रदेश के सीएम कमल नाथ इन दिनों दुबई यात्रा में हैं। सीएम कमल नाथ के निमंत्रण पर दुबई के उद्योगपतियों ने मध्यप्रदेश में निवेश की इच्छा जताई है। दुबई की वर्जिन हाइपरलूप वन कंपनी के डॉयरेक्टर नौशाद ओमेर से मुलाकात की। इस दौरान नौशाद ओमेर ने इंदौर से भोपाल के बीच हाइपरलूप ट्रेन चलाने की सहमति जताई है। इस ट्रेन को कैप्सूलनुमा ट्रेन भी कहा जाता है।

ये दूसरा मौका है जब देश में हाइपरलूप ट्रेन चलाने की तैयारी हो रही है। देश में पहली बार हाइपरलूप ट्रेन के प्रोजेक्ट के लिए मुंबई से पुणे के बीच के रूट का चयन किया गया है। हाइपरलूप ट्रेन 20 मिनट में मुंबई से पुणे आ-जा सकेंगे। अभी ट्रेन से ये सफर 3 घंटे का है। वहीं, इंदौर से भोपाल मके बीच अभी भारीतय रेल में करीब 4 घंटे का वक्त लगता है। हाइपरलूप ट्रेन भोपाल से दिल्ली की दूरी केवल 39 मिनट में तय करेगी। भोपाल से दिल्ली के लिए अभी करीब 11 घंटे से ज्यादा का वक्त लगता है।

Today met with HH Sheikh Ahmed Bin Saeed Al Maktoum,Chairman and Chief Executive, Emirates Airline & Group at the Emirates HQ in Dubai . Positive discussion was made on a Indore-Dubai Emirates flight & logistics hub in MP with state govt offering land as equity. pic.twitter.com/fTLp4BMV8w