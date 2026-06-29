MP Monsoon Update: बंगाल की खाड़ी से आएगी राहत, जुलाई में पूरे मध्यप्रदेश में तेज बारिश के संकेत

मौसम विशेषज्ञ शैलेंद्र कुमार नायक (Shailendra kumar Nayak) कहते हैं कि उत्तर बंगाल की खाड़ी में जुलाई के प्रथम सप्ताह के दौरान वातावरण तेजी से अनुकूल होता दिखाई दे रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के विस्तारित पूर्वानुमान, यूरोपीय मॉडल (ECMWF), अमेरिकी मॉडल (GFS) तथा नवीन AI आधारित मौसम मॉडल जैसे GraphCast और Pangu Weather सभी इस ओर संकेत कर रहे हैं कि 2 से 5 जुलाई के बीच उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दाब क्षेत्र (Low Pressure Area) बनने की संभावना बन रही है। हालांकि इसकी तीव्रता निश्चित नहीं कही जा सकती, लेकिन विभिन्न मॉडलों में इस संभावना पर उल्लेखनीय सहमति दिखाई दे रही है।