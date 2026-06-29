“मेरा एक बेटा है, बाहर रहता है” भोपाल में संतान का दर्द लिए खत्म हो गई दंपत्ति की जिंदगी

Sudama Nagar Case: भोपाल के ऐशबाग इलाके में हुए डबल मर्डर कांड की जांच के लिए पुलिस की कई टीमें जुटी हैं। यहां 26 जून को दंपत्ति हेमंत और शकुंतला बारीक के शव मिले थे। सुदामा नगर कॉलोनी में रहने वाले ये बुजुर्ग दंपत्ति धन संपत्ति से भरपूर थे पर उनकी कोई संतान नहीं थी। सबकुछ होने के बावजूद संतानहीनता का यह दर्द उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। हेमंत और शकुंतला बारीक को खासकर पुत्र की चाह थी। वे कॉलोनी के लोगों को अक्सर कहा करते थे कि उनका एक बेटा है जोकि बाहर यानि विदेश में रहता है। परिजनों के अनुसार संतान नहीं होने के गम में हेमंत शराब पीने लगे और खुद को नशे में डुबो दिया। भोपाल पुलिस Bhopal Police की जांच में भी यह तथ्य सामने आया है।