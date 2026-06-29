29 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

सुबह 10 बजे दवा पिलाई, 2.45 बजे तोड़ दिया दम, एमपी में दो मासूमों की मौत

Polio drops in MP - एमपी के विदिशा-झाबुआ में दो बच्चियों की संदिग्ध हालात में मौत, पोलियो से बचाव की खुराक पीने के बाद बिगड़ी तबीयत
2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Jun 29, 2026

एमपी में पोलियो ड्राप से दो मासूमों की मौत

polio drops- एमपी में पोलियो ड्राप से दो मासूमों की मौत- demo pic

Polio Drops- एमपी में पोलियो polio से बचाव की खुराक पीने के बाद दो बच्चियों की संदिग्ध हालात में मौत के मामले सामने आए हैं। विदिशा और झाबुआ में ये घटनाएं हुई। विदिशा की कुरवाई तहसील और झाबुआ जिले के कल्याणपुरा ब्लॉक में रविवार को दवा पीने के कुछ ही घंटों बाद बच्चियों की मौत हो गई। दोनों के परिजनों ने पोलियो की खुराक को मौत का कारण बताया है। वहीं, स्वास्थ्य विभाग के सीनियर अफसरों ने इन आरोपों को खारिज कर जांच शुरू की है।

विदिशा: अस्पताल में मृत घोषित किया

विदिशा जिले की कुरवाई तहसील के मैनखेड़ी गांव में सुबह 10 बजे अनिल अहिरवार की दो माह की बेटी मानसी को बूथ-69 बी पर खुराक दी गई। दोपहर 2.45 बजे अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी। परिजन मानसी को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, वहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।

सीएमएचओ डॉ. रामहित कुमार ने बताया, पोलियो ड्रॉप्स बेहद सुरक्षित

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. रामहित कुमार ने बताया, पोलियो ड्रॉप्स बेहद सुरक्षित है। उसी बूथ पर 44 बच्चों को दवा पिलाई गई। इनमें मृत बच्ची की 4 साल की बहन महक भी शामिल है। सभी स्वस्थ हैं। मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाने डॉक्टरों की टीम से पोस्टमार्टम कराया गया है।

झाबुआ: 11 माह की बेटी पूजा को दोपहर 2 बजे खुराक दी गई थी

झाबुआ के कल्याणपुरा ब्लॉक स्थित उमरिया सालम गांव में सुनील डामोर की 11 माह की बेटी पूजा को दोपहर 2 बजे खुराक दी गई थी। कुछ समय बाद बच्ची की तबीयत बिगड़ी और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया।

जिस शीशी से पूजा को दवा दी गई थी, उसी से 19 अन्य बच्चों को भी खुराक दी

सीएमएचओ डॉ. एमएल चोपड़ा का कहना है, जिस शीशी से पूजा को दवा दी गई थी, उसी से 19 अन्य बच्चों को भी खुराक दी गई। वे सभी पूरी तरह स्वस्थ हैं।

प्रारंभिक रिपोर्ट में सामने आया कि सांस नली में दूध अटकने से मौत हुई

उधर, दो डॉक्टरों के पैनल की प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि सांस नली में दूध अटकने से मौत हुई होगी। पूजा का वजन उम्र के हिसाब से कम 5.200 किलो था। पहले से भी कुछ स्वास्थ्य समस्याएं थीं।

प्रमुख बिंदु

विदिशा-झाबुआ में संदिग्ध मौत
दो बच्चियों ने दम तोड़ा
पोलियो की खुराक पीने के बाद बिगड़ी तबीयत
स्वास्थ्य विभाग ने नकारा
कहा- दवा पूरी तरह सुरक्षित
दवा पीने से मौत की बात गलत
पोस्टमार्टम से होगा मासूमों की मौत का खुलासा

“पहले सवाल सुनो, फिर जवाब दो” कलेक्टर पर भड़के एमपी के सीएस अनुराग जैन

ये भी पढ़ें
CS Anurag Jain lashes out at the Collector during the conference

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

29 Jun 2026 08:05 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / सुबह 10 बजे दवा पिलाई, 2.45 बजे तोड़ दिया दम, एमपी में दो मासूमों की मौत

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

हमलावर ने मारी थीं 4 गोलियां, भोपाल में बुजुर्ग दंपती के ब्लाइंड मर्डर में मोबाइल बन सकता है अहम सुराग

Blind Murder Bhopal
भोपाल

एमपी में कई मंत्रियों को कार्यसमिति से हटाया, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बढ़ी चिंता

MP ministers removed from the BJP working committee
भोपाल

रात 12 बजे तेज बारिश के बीच नाले में गिरा 60 साल का बुजुर्ग, भोपाल पुलिस ने जान पर खेलकर बचाया

Bhopal Police Rescue
भोपाल

पत्नी ने लिखा “मां बीमार रहती हैं”, सरकार ने तुरंत लिया एक्शन, अफसर को बालाघाट से हटाया

MP Police DSP Santosh Patel removed from Balaghat
भोपाल

Twisha Sharma Case: ट्विशा शर्मा केस की आरोपी गिरिबाला के घर से दस्तावेजों की फाइल चोरी करने की कोशिश

TWISHA SHARMA CASE
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.