सुबह 10 बजे दवा पिलाई, 2.45 बजे तोड़ दिया दम, एमपी में दो मासूमों की मौत

Polio Drops- एमपी में पोलियो polio से बचाव की खुराक पीने के बाद दो बच्चियों की संदिग्ध हालात में मौत के मामले सामने आए हैं। विदिशा और झाबुआ में ये घटनाएं हुई। विदिशा की कुरवाई तहसील और झाबुआ जिले के कल्याणपुरा ब्लॉक में रविवार को दवा पीने के कुछ ही घंटों बाद बच्चियों की मौत हो गई। दोनों के परिजनों ने पोलियो की खुराक को मौत का कारण बताया है। वहीं, स्वास्थ्य विभाग के सीनियर अफसरों ने इन आरोपों को खारिज कर जांच शुरू की है।