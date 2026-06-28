ट्विशा शर्मा केस की आरोपी गिरिबाला के घर से दस्तावेजों की फाइल चोरी करने की कोशिश

गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह ट्विशा शर्मा केस में अभी न्यायिक हिरासत जेल में बंद हैं। इसी बीच गिरिबाला के घर में चोरी की कोशिश की इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं। बता दें कि 12 मई की रात ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। नोएडा की रहने वाली ट्विशा की शादी दिसंबर 2025 में भोपाल की पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह के वकील बेटे समर्थ सिंह के साथ हुई थी। महज चंद माह बाद ही 12 मई 2026 की रात को ट्विशा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। ट्विशा अपने ससुराल के टेरेस पर फंदे से लटकी मिली थी। गिरिबाला और समर्थ सिंह रात को ही एम्स भोपाल लेकर पहुंचे, जहां ट्विशा को मृत घोषित कर दिया गया था। इसके बाद मामला तब उलझा जब गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह पर सबूत नष्ट करने के आरोप लगे। आरोप है कि उन्होंने काफी समय न्यायिक अधिकारियों और पुलिस के बड़े अफसरों को फोन लगाकर मामला प्रभावित करने का प्रयास किया। ट्विशा के परिवार और ससुराल पक्ष के आरोप-प्रत्यारोप और लड़ाई में करीब 12 दिन तक ट्विशा का शव एम्स की मार्चुरी में रखा रहा। अब मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है और कोर्ट में कानूनी लड़ाई चल रही है ।