पत्नी ने लिखा “मां बीमार रहती हैं”, सरकार ने तुरंत लिया एक्शन, अफसर को बालाघाट से हटाया

DSP Santosh Patel- मध्यप्रदेश में पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव किया गया है। भोपाल में गृह विभाग द्वारा राज्य पुलिस सेवा के अफसरों के तबादले किए गए हैं। तबादला सूची जारी करते हुए डीएसपी रैंक के अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। इनमें ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, पीथमपुर में नगर पुलिस अधीक्षक (CSP) की नई नियुक्तियां की गई हैं। इसके साथ ही भोपाल और इंदौर में इसी कैडर के अधिकारियों को शहरी क्षेत्र में नियुक्त किया गया है। डीएसपी की तबादला सूची में डीएसपी संतोष पटेल DSP Santosh Patel का नाम भी शामिल है। इसी के साथ उनकी पत्नी की अपील पर मुहर लगी है। डीएसपी संतोष पटेल की पत्नी ने नियमों का हवाला देते हुए लिखा था कि मेरे पति का ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है। उनकी भावुक अपील पर डीएसपी पटेल को बालाघाट से हटाकर भोपाल बुला लिया है। बालाघाट में गृह विभाग ने कई अधिकारियों को अहम दायित्व दिए हैं।