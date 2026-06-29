मौत से पहले 10 फोन बदले, सिम बदलकर करता था बातें, जांच में उलझी भोपाल पुलिस

Bhopal News : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ऐशबाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सुदामा नगर में सेवानिवृत रेलवे कर्मचारी हेमंत बारिक और पत्नी शकुंतला बारिक की हत्या का मामला सामने आने के 60 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग नहीं लग सका है। मिली जानकारी के अनुसार, इस ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने पुलिस की 10 अलग - अलग टीमें छानबीन में जुटी हुई हैं। हालांकि, अबतक की तफ्तीश में जो सामने आया है, उसने बुजु्ग दंपती की मौत के मामले में पुलिस को उलझा सा दिया है। बताया जा रहा है कि, हेमंत हत्या से पहले लगातार अपने मोबाइल और सिम बदल रहा था। पुलिस छानबीन में मृतक के घर से करीब 10 फोन बरामद भी हुए हैं, हालांकि, वो सभी डैमेज हैं।