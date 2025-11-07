बुजुर्गों को ट्रेन में चाहिए लोअर बर्थ…तो करना होगा ये जरूरी काम

Indian Railway: रेलवे की तरफ से सीनियर सिटीजन्स के लिए खास सुविधा शुरु की गई है। जिसमें अब वरिष्ठ नागरिकों को लोअर बर्थ मिल सकेगा, लेकिन इसके लिए रेलवे ने एक शर्त भी रखी है। अगर बेटे-बेटी, पोते-पोती या अन्य रिश्तेदारों के साथ वरिष्ठ नागरिक अपनी टिकट बुक करवाते हैं, तो उन्हें लोअर बर्थ नहीं दी जाएगी।
भोपाल रेल मंडल के मुताबिक, सभी ट्रेन में सीनियर सिटीजन्स के लिए लोअर बर्थ कोटा होता है। स्लीपर में 6, थर्ड एसी में 5, सेकेंड एसी में 2 सीटें। यह कोटा, तभी लागू होता है। जब टिकट अलग से बुजुर्ग के नाम पर बनाया जाए। ऐसा करने से लोअर बर्थ मिलने की संभावना लगभग 100 प्रतिशत हो जाती है। भोपाल और रानी कमलापति स्टेशन से लगभग 5000 हजार से अधिक लोग रिजर्वेशन करवाते हैं। जिसमें लगभग 1500 लोग वरिष्ठ नागरिक होते हैं।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार, 45 साल से अधिक आयु की गर्भवती महिलाओं और गंभीर रूप से बीमार मरीजों को लोअर बर्थ उपलब्ध कराई जाती है। मगर, ये टिकट बेटे-बेटी, पोते-पोती या अन्य रिश्तेदारों के साथ कराने पर लागू नहीं होती।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग