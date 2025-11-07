बुजुर्गों को ट्रेन में चाहिए लोअर बर्थ…तो करना होगा ये जरूरी काम

भोपाल रेल मंडल के मुताबिक, सभी ट्रेन में सीनियर सिटीजन्स के लिए लोअर बर्थ कोटा होता है। स्लीपर में 6, थर्ड एसी में 5, सेकेंड एसी में 2 सीटें। यह कोटा, तभी लागू होता है। जब टिकट अलग से बुजुर्ग के नाम पर बनाया जाए। ऐसा करने से लोअर बर्थ मिलने की संभावना लगभग 100 प्रतिशत हो जाती है। भोपाल और रानी कमलापति स्टेशन से लगभग 5000 हजार से अधिक लोग रिजर्वेशन करवाते हैं। जिसमें लगभग 1500 लोग वरिष्ठ नागरिक होते हैं।