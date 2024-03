Special Train : होली पर ट्रेनें फुल, तत्काल में भी नहीं मिल रहे टिकट, इन ट्रेनों में कंफर्म टिकट का आखिरी मौका

भोपाल Mar 21, 2024

Special Train Last Chance to Get Confirm ticket: होली को लेकर रेलवे स्टेशन के बुकिंग काउंटर पर टिकटों की मारामारी अभी से ही शुरू हो गई है...स्थिति ये है कि तत्काल टिकट बनते ही कोटा खत्म हो रहा है...आप भी परेशान हैं तो होली स्पेशल ट्रेन की ये खबर आपको खुश कर सकती है...

Special Train Last Chance to Get Confirm ticket: होली को लेकर रेलवे स्टेशन के बुकिंग काउंटर पर टिकटों की मारामारी अभी से ही शुरू हो गई है। दो दिन बाद होली का त्योहार है। ऐसे में शहर में रहकर पढ़ाई व नौकरी कर रहे बाहर के लोग अपने घर जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ट्रेनों में सीट उपलब्ध न होने के कारण वेटिंग टिकट ही ले रहे हैं। सबसे ज्यादा समस्या लंबी दूरी की ट्रेनों में आ रही है क्योंकि इन ट्रेनों में एक भी सीट उपलब्ध नहीं है।

इसलिए जाने वाले सीट कंफर्म होने भरोसे में वेटिंग टिकट ही बनवा रहे हैं। इसी के चलते ग्वालियर से आने-जाने वाली लगभग सभी प्रमुख ट्रेनों में स्लीपर और एसी टिकट मिलना अब संभव नहीं है। हालांकि रेलवे अधिकारियों का कहना है कि होली में स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, लेकिन उससे भी यात्रियों को कोई राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। होली को लेकर लोगों ने दो महीने पहले से आरक्षण करवा लिए थे। अब होली में दो दिन शेष रह गए हैं। इसके चलते आरक्षण काउंटर पर लोगों की भीड़ लगी हुई है, कन्फर्म सीट अब कई ट्रेन में मिल ही नहीं रही है। तत्काल में भी टिकट नहीं इन दिनों यात्रियों को तत्काल का ही सहारा है, लेकिन पिछले कई दिनों से रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्री सुबह तत्काल की लाइन में लगते जरूर हैं, लेकिन दो से तीन टिकट बनने के बाद टिकट ही खत्म हो जाते हैं। ऐसे में जो लोग होली पर तत्काल से टिकट कराना चाहते हैं। उन लोगों को भी परेशानी आने वाली है। चंबल, बरौनी और बुंदेलखंड में स्थिति खराब वैसे तो ग्वालियर से निकलने वाली अधिकांश ट्रेनों का बुरा हाल है। इसके बावजूद भी सबसे ज्यादा भीड प्रयागराज और बिहार जाने वाली ट्रेनों में है। इनमें लंबी वेटिंग लिस्ट ने लोगों को परेशान कर रखा है। इन ट्रेनों में यह हाल है कि बिहार के लिए 120 से ज्यादा वेटिंग चल रही है। यह ट्रेनें ग्वालियर से ही संचालित होती हैं। रानी कमलापति-दानापुर-रानी कमलापति स्पेशल ट्रेन रेलवे के मुताबिक जबलपुर और रानी कमलापति से होली स्पेशल रेल सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। इसमें रानी कमलापति-दानापुर-रानी कमलापति स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। गाड़ी संख्या 01663 रानी कमलापति से दानापुर स्पेशल ट्रेन 18 तारीश को शुरू की गई है। अब ये 23 और 27 मार्च को चलेगी। यह ट्रेन रानी कमलापति से दोपहर 2:20 बजे प्रस्थान करेगी। दूसरे दिन सुबह 8:45 बजे दानापुर स्टेशन पहुंचेगी। गाड़ी संख्या 01662 दानापुर से रानी कमलापति स्पेशल ट्रेन 19 मार्च को शुरू हो चुकी है। अब ये 24 और 28 मार्च 2024 को दानापुर स्टेशन से चलेगी। यह ट्रेन रानी कमलापति स्पेशल से ये ट्रेन 11:45 बजे प्रस्थान करेगी। अगले दिन 9:50 बजे रानी कमलापति स्टेशन पहुंचेगी। यह ट्रेन नर्मदापुरम, इटारसी, पिपरिया, नरसिंहपुर, जबलपुर, सिहोरा रोड, कटनी, मैहर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, मिर्जापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर एवं आरा स्टेशनों पर रुकेगी।



जबलपुर-दानापुर-जबलपुर स्पेशल ट्रेन



दूसरी ट्रेन 01705 जबलपुर से दानापुर स्पेशल ट्रेन 19 मार्च से शुरू हो चुकी है। और अब ये 26 मार्च को चलेगी। ये ट्रेन जबलपुर से रात 7:45 बजे प्रस्थान कर दूसरे दिन सुबह 8:45 बजे दानापुर स्टेशन पहुंचेगी। गाड़ी 01706 दानापुर से जबलपुर स्पेशल ट्रेन 20 मार्च से शुरू हो चुकी है। अब ये 27 मार्च को दानापुर स्टेशन से चलेगी। यह यहां से सुबह 11:45 बजे प्रस्थान कर अगले दिन भोर 4:15 बजे जबलपुर स्टेशन पहुंचेगी। ट्रेन सिहोरा रोड, कटनी, मैहर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, मिर्जापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर एवं आरा स्टेशनों पर रुकेगी। रीवा-रानी कमलपति स्पेशल ट्रेन - गाड़ी 02186 रीवा से रानी कमलापति स्पेशल ट्रेन 23 मार्च को रीवा से दोपहर 12:30 बजे प्रस्थान करेगी। उसी दिन रात में 9:15 बजे रानी कमलापति स्टेशन पहुंचेगी। - गाड़ी 02185 रानी कमलापति से रीवा स्पेशल ट्रेन 23 मार्च को रानी कमलापति स्टेशन से रात 22:15 बजे प्रस्थान कर अगले दिन सुबह 07:20 बजे रीवा स्टेशन पहुंचेगी। - ट्रेन सतना, मैहर, कटनी मुडवारा, दमोह, सागर, बीना और विदिशा स्टेशनों पर रुकेगी। - गाड़ी संख्या 01704 रीवा से रानी कमलापति स्पेशल ट्रेन 30 एवं 31 मार्च को रीवा से शाम 6:45 बजे प्रस्थान कर दूसरे दिन 4:40 बजे रानी कमलापति स्टेशन पहुंचेगी। - गाड़ी 01703 रानी कमलापति से रीवा स्पेशल ट्रेन 31 मार्च एवं 1 अप्रैल 2024 को रानी कमलापति स्टेशन से सुबह 6:25 बजे प्रस्थान कर उसी दिन सायं 17:00 बजे रीवा स्टेशन पहुंचेगी। पढ़ना जारी रखे