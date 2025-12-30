30 दिसंबर 2025,

भोपाल

एमपी में बर्फीली हवाओं के साथ जेट स्ट्रीम का सितम, कई जिलों में छाया घना कोहरा

Jet Stream And Icy Winds Alert : उत्तर से जारी बर्फीली हवाओं के साथ जेट स्ट्रीम से एमपी कड़ाके की ठंड की चपेट में है। वहीं, बीती रात भोपाल, राजगढ़, इंदौर और शहडोल में शीतलहर चली, जबकि..।

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 30, 2025

Jet Stream And Icy Winds Alert

एमपी में बर्फीली हवाओं के साथ जेट स्ट्रीम का सितम (Photo Source- Patrika)

Jet Stream And Icy Winds Alert : उत्तर से आ रही बर्फीली हवाओं के साथ जेट स्ट्रीम के प्रभाव ने मध्य प्रदेश में ठंड का सितम देखने को मिल रहा है। सोमवार को सूबे भोपाल, राजगढ़, इंदौर और शहडोल में शीतलहर चली, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान शहडोल जिले के कल्याणपुर में 3.8 डिग्री और उसके बाद राजगढ़ जिले में 4 डिग्री दर्ज हुआ है।

वहीं, भोपाल जिले का न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री दर्ज हुआ, जबकि उमरिया और छतरपुर में 5 डिग्री, पचमढ़ी में 5.2 डिग्री, इंदौर में 6.4 डिग्री, ग्वालियर में 9 डिग्री और जबलपुर न्यूनतम तापमान रहा। इस दौरान दतिया और दमोह में दृश्यता घटकर 50 मीटर और ग्वालियर में 200 मीटर ही रह गई। इन जिलों में आज मंगलवार को भी तड़के से ही भारी धुंध छाई हुई है।

अधिकतम तापमान में खास बदलाव नहीं

इसके अलावा प्रदेश के इंदौर, छिंदवाड़ा और उज्जैन जिले का अधिकतम तापमान 27 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग की मानें तो बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। इंदौर, जबलपुर, सागर संभाग के जिलों में सामान्य से करीब 1.6 डिग्री तक कम तापमान दर्ज हुआ, जबकि भोपाल संभाग के जिलों में तापमान सामान्य से 3.7 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज हुआ।

आगामी दिनों में तापमान

मौसम विभाग की मानें तो दक्षिण राजस्थान की ओर से पश्चिमी जेट स्ट्रीम हवाएं चल रहीं हैं, जिससे आगामी चार दिनों में तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना है। लेकिन, ग्वालियर, दतिया, रीवा, छतरपुर, टीकमगढ़ आदि जिलों में घना कोहरा छाएगा। वहीं, भोपाल, इंदौर, सीहोर, राजगढ़ में शीतलहर का असर देखने को मिलेगा।

देश के सबसे स्वच्छ शहर में दूषित पानी पीने से 50 से ज्यादा लोग बीमार, कई ICU तक पहुंचे, मचा हड़कंप
इंदौर
Indore News

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

