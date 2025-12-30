एमपी में बर्फीली हवाओं के साथ जेट स्ट्रीम का सितम, कई जिलों में छाया घना कोहरा

इसके अलावा प्रदेश के इंदौर, छिंदवाड़ा और उज्जैन जिले का अधिकतम तापमान 27 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग की मानें तो बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। इंदौर, जबलपुर, सागर संभाग के जिलों में सामान्य से करीब 1.6 डिग्री तक कम तापमान दर्ज हुआ, जबकि भोपाल संभाग के जिलों में तापमान सामान्य से 3.7 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज हुआ।