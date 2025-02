तारीख पर तारीख…लंबी कानूनी प्रक्रिया के आगे हिम्मत हार जाती हैं पीड़िताएं

तारीख पर तारीख…लंबी कानूनी प्रक्रिया के आगे हिम्मत हार जाती हैं पीड़िताएं

भोपाल•Feb 07, 2025 / 09:42 am• Avantika Pandey

Patrika Raksha Kavach Abhiyan

Delayed Justice in Crime Against Women : न्याय सिर्फ फैसला सुनाने का नाम नहीं, बल्कि पीड़ित के दर्द को कम करने की प्रक्रिया भी है। जब यही न्याय देरी से मिलता है तो पीड़िता के घाव भरने की बजाय और गहरे होते जाते हैं। रेप और घरेलू हिंसा जैसी घटनाओं में जहां हर दिन मानसिक और शारीरिक संघर्ष से गुजरना पड़ता है, वहां पुलिस के बाद अदालतों की लंबी प्रक्रिया(Crime Against Women) किसी दूसरी सजा से कम नहीं लगती। तारीख पर तारीख, सिस्टम की सुस्ती और अपराधियों का बेखौफ घूमना पीड़िताओं के दर्द को बढ़ाता है।