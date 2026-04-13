एमपी की हर पंचायत में किसानों के लिए बनेंगे मशीन बैंक, कृषि मंत्री शिवराजसिंह चौहान की घोषणा

Shivraj Singh Chouhan- केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के रायसेन सहित विदिशा, सीहोर और देवास जिले के लिए समग्र कृषि रोडमैप जारी किया। रायसेन में कृषि महोत्सव के दूसरे दिन रविवार को मध्यप्रदेश और देश के हर जिले में कृषि क्षेत्र में विकास को गति देने के लिए ये रोडमैप जारी किया गया। इस मौके पर चौहान ने कहा कि उन्नत कृषि महोत्सव का यह आयोजन केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि देश की कृषि व्यवस्था में सुधार लाने का एक गंभीर प्रयास है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के समन्वय से किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा, ताकि खेती को अधिक लाभकारी और टिकाऊ बनाया जा सके। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हर पंचायत में मशीन बैंक बनाने का वादा किया। इससे किसानों को खासी राहत मिलेगी।