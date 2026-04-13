दरअसल, कुछ दिन पहले श्यामला हिल्स थाना क्षेत्र में डॉक्टर मनोज वर्मा से लूट की वारदात हुई थी। सुबह साइकिलिंग के दौरान आरोपियों ने उनकी आंखों में मिर्ची झोंक दी और करीब 11 तोले का सोने का कड़ा लूटकर फरार हो गए थे। अब इसी मामले में आरोपियों की तलाश में क्राइम ब्रांच टीम कार्रवाई करने मेरण जा रही थी।