भोपाल में सुबह से छाया अंधेरा, उड़ानें प्रभावित, कई ट्रेनों मे बदले गए रूट, 500 गांव जलमग्न

भोपाल. मध्यप्रदेश में लगातार भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। रविवार को सुबह से ही राजधानी भोपाल में कोहरे के कारण अंधेरा छा गया। वहीं, भारी बारिश के कारण भोपाल एयरपोर्ट में कम दृश्यता (लो विजीविल्टी) को के कारण उड़ानों पर भी असर पड़ा है। वहीं, मालवा क्षेत्र में भारी बारिश के कारण कई ट्रेनें भी प्रभावित हुई हैं। कई ट्रेनों के कारण रूट भी बदल दिए गए हैं। मालवा निमाड़ क्षेत्र में आफत की बारिश हो रही है।



रेलवे ट्रैक डूबा

मालवा निमाड़ में हो रही भारी बारिश के कारण दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है। जिस कारण से कई ट्रेनों को रोका गया है। वहीं, नागदा से रतलाम, मंदसौर के रास्ते चित्तौड़गढ़ होते हुए रूट बदला गया है। रणथंबोर एक्सप्रेस को जावरा तक पहुंचने के बाद वापस रतलाम ला कर नागदा के रास्ते कोटा भेजा गया।

नीमच में भारी बाढ़

नीमच में लगातार भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। भारी बारिश के कारण कई गांवों का शहरों से संपर्क कट गया है। वहीं, तेज बहाव में लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नदी-नाले पार कर रहे हैं। नर्मदा, चंबल, शिक्षा और शिवना नदी के उफान पर होने के कारण मंदौर और रतलाम के 500 से अधिक गांव जलमग्न हो गए हैं।

Madhya Pradesh: Flood-like situation in Neemuch following continuous rainfall in the region. pic.twitter.com/pWo7y0CshK