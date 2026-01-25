पीएम नरेेंद्र मोदी ने मन की बात में पन्ना के बीट गार्ड जगदीश अहिरवार के नवाचार को सराहा

PM Narendra Modi- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम एमपी के पन्ना जिले के बीट गार्ड जगदीश अहिरवार के नवाचार को सराहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन के हामूखेड़ी शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ हायर सेकेंडरी विद्यालय में विद्यार्थियों और जन प्रतिनिधियों के साथ यह कार्यक्रम सुना। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को अपने रेडियो कार्यक्रम "मन की बात" के 130 वें एडिशन में पर्यावरण संरक्षण के लिए देश में साधारण व्यक्तियों द्वारा की जा रही पहल का उल्लेख करते हुए प्रदेश के पन्ना जिले के बीट गार्ड (वनरक्षक) जगदीश प्रसाद अहिरवार के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब पर्यावरण सरंक्षण की बात होती है, तो अक्सर हमारे मन में बड़ी योजनाएं, बड़े अभियान और बड़े-बड़े संगठनों के नाम और उनकी बातें आती हैं। कई बार बदलाव की शुरूआत बहुत साधारण तरीके से होती है। यह शुरूआत एक व्यक्ति से, एक इलाके से, एक कदम से और लगातार की गई छोटी-छोटी बातों से भी हो सकती है।