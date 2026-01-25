पीएम नरेेंद्र मोदी ने मन की बात में पन्ना के बीट गार्ड जगदीश अहिरवार के नवाचार को सराहा

man ki baat
PM Narendra Modi- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम एमपी के पन्ना जिले के बीट गार्ड जगदीश अहिरवार के नवाचार को सराहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन के हामूखेड़ी शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ हायर सेकेंडरी विद्यालय में विद्यार्थियों और जन प्रतिनिधियों के साथ यह कार्यक्रम सुना। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को अपने रेडियो कार्यक्रम "मन की बात" के 130 वें एडिशन में पर्यावरण संरक्षण के लिए देश में साधारण व्यक्तियों द्वारा की जा रही पहल का उल्लेख करते हुए प्रदेश के पन्ना जिले के बीट गार्ड (वनरक्षक) जगदीश प्रसाद अहिरवार के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब पर्यावरण सरंक्षण की बात होती है, तो अक्सर हमारे मन में बड़ी योजनाएं, बड़े अभियान और बड़े-बड़े संगठनों के नाम और उनकी बातें आती हैं। कई बार बदलाव की शुरूआत बहुत साधारण तरीके से होती है। यह शुरूआत एक व्यक्ति से, एक इलाके से, एक कदम से और लगातार की गई छोटी-छोटी बातों से भी हो सकती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि "मध्यप्रदेश में पन्ना जिले के जगदीश प्रसाद अहिरवार का प्रयास भी बहुत ही सराहनीय है। वे जंगल में बीट-गार्ड के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। एक बार गश्त के दौरान उन्होंने महसूस किया कि जंगल में मौजूद कई औषधीय पौधों की जानकारी कहीं भी व्यवस्थित रूप से दर्ज नहीं है। अहिरवार ये जानकारी अगली पीढ़ी तक पहुंचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने, औषधीय पौधों की पहचान करना और उनका रिकार्ड बनाना शुरू किया।
पीएम नरेंद्र मोदी ने बताया कि जगदीश अहिरवार ने 125 से ज्यादा औषधीय पौधों की पहचान की। हर पौधे की तस्वीर, नाम, उपयोग और मिलने के स्थान की जानकारी जुटाई। उनकी जुटाई गई जानकारी को वन विभाग ने संकलित किया और किताब के रूप में प्रकाशित भी किया। इस किताब में दी गई जानकारी अब शोधकर्ता, छात्रों और वन अधिकारियों के बहुत काम आ रही है।"
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि "पर्यावरण संरक्षण की यही भावना आज बड़े स्तर पर भी दिखाई दे रही है। इसी सोच के साथ देशभर में ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान से आज करोड़ों लोग जुड़ चुके हैं। अब तक देश में 200 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए भी जा चुके हैं। इससे साबित होता है कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर अब लोग ज्यादा जागरूक हैं, और किसी न किसी रूप से अपना योगदान देना चाहते हैं।
पन्ना के बीट गार्ड जगदीश प्रसाद अहिरवार के नवाचार का 'मन की बात' कार्यक्रम में उल्लेख करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार माना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने बीट गार्ड अहिरवार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए स्थानीय स्तर पर किए जा रहे प्रयास को राष्ट्रीय पहचान दी है। प्रधानमंत्री के इस प्रोत्साहन से वनांचल की चुनौती पूर्ण परिस्थितियों में कार्य कर रहे वन कर्मियों का उत्साह बढ़ेगा।
बता दें कि जैव विविधता का दस्तावेजीकरण करने वाले औषधीय पौधों के जानकार जगदीश अहिरवार, पन्ना जिले में दक्षिण वन मंडल पन्ना के अंतर्गत वन परिक्षेत्र मोहंद्रा के बीट गार्ड पश्चिम मोहंद्रा हैं। उनके द्वारा 'दक्षिण पन्ना के महत्वपूर्ण औषधि पौधे' नाम से पुस्तक तैयार की गई। इसका प्रकाशन वन विभाग के दक्षिण पन्ना वन मंडल के सहयोग से किया गया।
