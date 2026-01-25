25 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

पीएम नरेेंद्र मोदी ने मन की बात में पन्ना के बीट गार्ड जगदीश अहिरवार के नवाचार को सराहा

PM Narendra Modi- पन्ना के जगदीश प्रसाद अहिरवार ने बीट-गार्ड के रूप में अपनी सेवाएं देते हुए औषधियों के दस्तावेज बनाए

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Jan 25, 2026

man ki baat

man ki baat

PM Narendra Modi- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम एमपी के पन्ना जिले के बीट गार्ड जगदीश अहिरवार के नवाचार को सराहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन के हामूखेड़ी शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ हायर सेकेंडरी विद्यालय में विद्यार्थियों और जन प्रतिनिधियों के साथ यह कार्यक्रम सुना। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को अपने रेडियो कार्यक्रम "मन की बात" के 130 वें एडिशन में पर्यावरण संरक्षण के लिए देश में साधारण व्यक्तियों द्वारा की जा रही पहल का उल्लेख करते हुए प्रदेश के पन्ना जिले के बीट गार्ड (वनरक्षक) जगदीश प्रसाद अहिरवार के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब पर्यावरण सरंक्षण की बात होती है, तो अक्सर हमारे मन में बड़ी योजनाएं, बड़े अभियान और बड़े-बड़े संगठनों के नाम और उनकी बातें आती हैं। कई बार बदलाव की शुरूआत बहुत साधारण तरीके से होती है। यह शुरूआत एक व्यक्ति से, एक इलाके से, एक कदम से और लगातार की गई छोटी-छोटी बातों से भी हो सकती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि "मध्यप्रदेश में पन्ना जिले के जगदीश प्रसाद अहिरवार का प्रयास भी बहुत ही सराहनीय है। वे जंगल में बीट-गार्ड के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। एक बार गश्त के दौरान उन्होंने महसूस किया कि जंगल में मौजूद कई औषधीय पौधों की जानकारी कहीं भी व्यवस्थित रूप से दर्ज नहीं है। अहिरवार ये जानकारी अगली पीढ़ी तक पहुंचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने, औषधीय पौधों की पहचान करना और उनका रिकार्ड बनाना शुरू किया।

जगदीश ​अहिरवार ने 125 से ज्यादा औषधीय पौधों की पहचान की

पीएम नरेंद्र मोदी ने बताया कि जगदीश ​अहिरवार ने 125 से ज्यादा औषधीय पौधों की पहचान की। हर पौधे की तस्वीर, नाम, उपयोग और मिलने के स्थान की जानकारी जुटाई। उनकी जुटाई गई जानकारी को वन विभाग ने संकलित किया और किताब के रूप में प्रकाशित भी किया। इस किताब में दी गई जानकारी अब शोधकर्ता, छात्रों और वन अधिकारियों के बहुत काम आ रही है।"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि "पर्यावरण संरक्षण की यही भावना आज बड़े स्तर पर भी दिखाई दे रही है। इसी सोच के साथ देशभर में ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान से आज करोड़ों लोग जुड़ चुके हैं। अब तक देश में 200 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए भी जा चुके हैं। इससे साबित होता है कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर अब लोग ज्यादा जागरूक हैं, और किसी न किसी रूप से अपना योगदान देना चाहते हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार माना

पन्ना के बीट गार्ड जगदीश प्रसाद अहिरवार के नवाचार का 'मन की बात' कार्यक्रम में उल्लेख करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार माना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने बीट गार्ड अहिरवार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए स्थानीय स्तर पर किए जा रहे प्रयास को राष्ट्रीय पहचान दी है। प्रधानमंत्री के इस प्रोत्साहन से वनांचल की चुनौती पूर्ण परिस्थितियों में कार्य कर रहे वन कर्मियों का उत्साह बढ़ेगा।

बता दें कि जैव विविधता का दस्तावेजीकरण करने वाले औषधीय पौधों के जानकार जगदीश अहिरवार, पन्ना जिले में दक्षिण वन मंडल पन्ना के अंतर्गत वन परिक्षेत्र मोहंद्रा के बीट गार्ड पश्चिम मोहंद्रा हैं। उनके द्वारा 'दक्षिण पन्ना के महत्वपूर्ण औषधि पौधे' नाम से पुस्तक तैयार की गई। इसका प्रकाशन वन विभाग के दक्षिण पन्ना वन मंडल के सहयोग से किया गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

25 Jan 2026 04:09 pm

Published on:

25 Jan 2026 04:07 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / पीएम नरेेंद्र मोदी ने मन की बात में पन्ना के बीट गार्ड जगदीश अहिरवार के नवाचार को सराहा

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

वोटर बनने के लिए बेकरार लोग, नए मतदाताओं के 8 लाख से अधिक आवेदन मिले

More than 8 lakh applications received from new voters to become voters
भोपाल

एमपी की तीन हस्तियों को मिलेगा ‘पद्मश्री’, जानिए कौन-कौन लिस्ट में शामिल

भोपाल

एमपी में किडनैपिंग के 3 केस से मची खलबली, अलर्ट हुई पुलिस

Police on alert after 3 kidnapping cases in MP
भोपाल

भोपाल में सनसनी: युवक को घेरकर हथौड़े-सब्बल से पीटा, हालत गंभीर

mp news
भोपाल

एमपी के राज्यपाल ने बंदियों के साथ सुनी पीएम नरेंद्र मोदी के ‘मन की बात’

MP Governor listened to PM Narendra Modi's 'Mann Ki Baat' with prisoners
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.