एमपी के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में फायरिंग, बदमाशों के बीच हुआ गैंगवार

बताया जा रहा है कि, भोपाल के अशोका गार्डन इलाके में रहने वाला पुराने बदमाश लल्लू रईस के घर में घुसकर बदमाश शादाब ने गोलियां चलाईं, जिससे लल्लू रईस का बेटा इमरान घायल हो गया। उसके पैर मे गोली लगने की खबर है। घायल अवस्था परिजन उसे हमीदिया अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां पीछे से आए शादाब ने हमीदिया परिसर में एक बार फिर फायरिंग कर दी। इस बार गोली इमरजेंसी के गेट पर पड़ी, जिसके बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। वहीं, जानकारी ये भी है कि, इस वारदात में एक सुरक्षाकर्मी भी बाल-बाल बचा है। फिलहाल, वारदात को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए। फिलहाल, कोहेफिजा और टीला जमालपुरा पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।