मास्टर प्लान तैयार, टूटेंगे बड़े सरकारी ऑफिस, होगा री-डेवलपमेंट, हेलीपैड भी बनेगा

MP News: राजधानी भोपाल में सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर स्टेट कैपिटल कॉम्पलेक्स बनाने की कवायद शुरू हो गई। दो हिस्सों में प्लान बनाया जा रहा है। पहले हिस्से में, अरेरा हिल्स के 140 हेक्टेयर या 345 एकड़ जमीन का मास्टर प्लान(Master Plan) बनेगा। दूसरे भाग में, पूरे क्षेत्र को वॉक-वे से जोड़ने और मोबिलिटी का प्लान रहेगा। यह मेट्रो व सड़क नेटवर्क को मिलाकर बनेगा। यहां सतपुड़ा व विंध्याचल भवन को तोड़कर उनके स्थान पर री-डेवलपमेंट करना है।