मास्टर प्लान तैयार, टूटेंगे बड़े सरकारी ऑफिस, होगा री-डेवलपमेंट, हेलीपैड भी बनेगा

master plan ready government offices will be demolished in bhopal मास्टर प्लान तैयार (फोटो सोर्स : पत्रिका)
MP News: राजधानी भोपाल में सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर स्टेट कैपिटल कॉम्पलेक्स बनाने की कवायद शुरू हो गई। दो हिस्सों में प्लान बनाया जा रहा है। पहले हिस्से में, अरेरा हिल्स के 140 हेक्टेयर या 345 एकड़ जमीन का मास्टर प्लान(Master Plan) बनेगा। दूसरे भाग में, पूरे क्षेत्र को वॉक-वे से जोड़ने और मोबिलिटी का प्लान रहेगा। यह मेट्रो व सड़क नेटवर्क को मिलाकर बनेगा। यहां सतपुड़ा व विंध्याचल भवन को तोड़कर उनके स्थान पर री-डेवलपमेंट करना है।
अरेरा हिल्स पर 12 नए ऑफिस ब्लॉक चरणबद्ध तरीके से बनाए जाएंगे। इसका अनुमानित बजट 1000 करोड़ तय किया है। यहां सभी बहुमंजिला भवन ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पर विकसित किए जाएंगे। खास यह है कि यहां वीआइपी मूवमेंट के लिए एक हेलीपैड भी बनेगा। इससे सीएम का हेलीकॉप्टर मंत्रालय के पास पहुंच सकेगा। मप्र हाउसिंग बोर्ड ने मास्टर प्लान बनाने के लिए कंसल्टेंट, आर्किटेक्ट तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 14 दिसंबर तक प्रस्ताव मांगे हैं।
प्रोजेक्ट के क्षेत्र में ग्रीन एरिया में 4 गुना से अधिक वृद्धि की जाएगी। अभी 5.84 हेक्टेयर ग्रीन एरिया है। इसे बढ़ाकर 22.46 हेक्टेयर करेंगे। अनियोजित क्षेत्र को 39.54 हेक्टेयर से 56.07 हेक्टेयर करेंगे। इससे ओपन एरिया भी बढे़गा।
कंसल्टेंट अरेरा हिल्स की इंसेप्शन रिपोर्ट व मास्टर प्लान व सभी भवनों की डिजाइन बनाएगा। मास्टर प्लान में मौजूदा इन्फ्रास्ट्रक्चर का आकलन होगा। स्ट्रीट नेटवर्क, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, जल प्रदाय, बिजली, मोबिलिटी, सेनिटेशन और अग्नि सुरक्षा का विभागों की मदद और फील्ड सर्वे से जानकारी जुटाई जाएगी। प्लानिंग एरिया में मौजूद पेड़ और उनके प्रकार की जानकारी ली जाएगी।
अभी विंध्याचल और सतपुड़ा भवनों का निर्मित क्षेत्रफल 76,500 वर्ग मीटर है। नई परियोजना में 1.६० लाख वर्ग मीटर में निर्माण होगा। इसमें केवल सतपुड़ा व विंध्याचल भवनों के अलावा आसपास के क्षेत्र को भी शामिल किया है। इसमें जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र, नापतौल कार्यालय, शासकीय मुद्रणालय, जिंसी चौराहा स्थित आबकारी गोदाम को भी शामिल किया है। गोदाम काफी पुराना हो चुका है।
