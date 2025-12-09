मेट्रो कमर्शियल रन….तैयारी पूरी करने में लगेंगे एक सप्ताह, तय किया जा रहा लोकार्पण कार्यक्रम का स्थान

मेट्रो रेल कमर्शियल रन को हरि झंडी देने का समय अब 21 दिसंबर तयभोपाल1मेट्रो ट्रेन कमर्शियल रन की नई तारीख 21 दिसंबर घोषित हो चुकी है। इसी दिन नगर निगम का नया मुख्यालय भवन भी लोकार्पित हो सकता है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर इस दौरान उपस्थित रहेंगे। मेट्रो रेल कारपोरेशन ने कमर्शियल रन की तैयारियां पहले ही शुरू कर रखी है। इसे 13 दिसंबर के अनुसार किया जा रहा था। कारपोरेशन अब कमर्शियल रन लोकार्पण स्थान तय करने की कवायद में है। ये एम्स, रानी कमलापति या सुभाष स्टेशन में से किसी एक जगह पर हो सकता है। यात्रियों की आवाजाही, टिकिटिंग सिस्टम पर अभी विशेष फोकस है। सोमवार को भी एमडी एस चैतन्य कृष्णा ने बैठक लेकर सबको समय पर काम करने के लिए निर्देशित किया। भोपाल मेट्रो की ऑरेंज लाइन का प्रायोरिटी कॉरिडोर 6.22 किलोमीटर लंबा है। इसमें कुल 8 स्टेशन- सुभाष नगर, केंद्रीय स्कूल, डीबी मॉल, एमपी नगर, रानी कमलापति, डीआरएम तिराहा, अलकापुरी और एम्स शामिल हैं।