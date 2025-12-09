9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

भोपाल

मेट्रो कमर्शियल रन….तैयारी पूरी करने में लगेंगे एक सप्ताह, तय किया जा रहा लोकार्पण कार्यक्रम का स्थान

भोपाल

image

Devendra Sharma

Dec 09, 2025

  • मेट्रो रेल कमर्शियल रन को हरि झंडी देने का समय अब 21 दिसंबर तयभोपाल1मेट्रो ट्रेन कमर्शियल रन की नई तारीख 21 दिसंबर घोषित हो चुकी है। इसी दिन नगर निगम का नया मुख्यालय भवन भी लोकार्पित हो सकता है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर इस दौरान उपस्थित रहेंगे। मेट्रो रेल कारपोरेशन ने कमर्शियल रन की तैयारियां पहले ही शुरू कर रखी है। इसे 13 दिसंबर के अनुसार किया जा रहा था। कारपोरेशन अब कमर्शियल रन लोकार्पण स्थान तय करने की कवायद में है। ये एम्स, रानी कमलापति या सुभाष स्टेशन में से किसी एक जगह पर हो सकता है। यात्रियों की आवाजाही, टिकिटिंग सिस्टम पर अभी विशेष फोकस है। सोमवार को भी एमडी एस चैतन्य कृष्णा ने बैठक लेकर सबको समय पर काम करने के लिए निर्देशित किया। भोपाल मेट्रो की ऑरेंज लाइन का प्रायोरिटी कॉरिडोर 6.22 किलोमीटर लंबा है। इसमें कुल 8 स्टेशन- सुभाष नगर, केंद्रीय स्कूल, डीबी मॉल, एमपी नगर, रानी कमलापति, डीआरएम तिराहा, अलकापुरी और एम्स शामिल हैं।

Updated on:

09 Dec 2025 11:39 am

Published on:

09 Dec 2025 11:38 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / मेट्रो कमर्शियल रन….तैयारी पूरी करने में लगेंगे एक सप्ताह, तय किया जा रहा लोकार्पण कार्यक्रम का स्थान

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

– शहर में लगातार शीत लहर, न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री अब भी सामान्य से 5 डिग्री कम

समाचार

राजधानी अब हर शनिवार लगेगा जैविक बाजार, सब्जी से लेकर अनाज तक लें

Tendua
भोपाल

MPESB ने बढ़ा दी परीक्षा की तारीख, आधिकारिक अधिसूचना जारी

Staff Selection Board:(Photo Source - Patrika)
भोपाल

एमपी में ठंड का टॉर्चर, 4 डिग्री पहुंचा पारा, 10, 11 ,12 दिसंबर से इन जिलों में शीतलहर का अलर्ट

Cold Wave Alert In MP
भोपाल

SIR में बड़ा खुलासा: वोटर लिस्ट में शामिल थे लाखों मृत वोटर्स

SIR in madhya pradesh
भोपाल
