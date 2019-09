यहां निकली हैं बंपर भर्तियां, तुरंत एक क्लिक में ऐसे करें अप्लाई

भोपाल। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश की ओर से स्टाफ नर्स MP ANM Recruitment 2019 के 760 पदों पर 2019-20 के लिए नियुक्ति निकाली गई है।

मध्यप्रदेश पीईबी ने MP ANM Nurse के अन्तर्गत Nurse के विभिन्न पदों के लिए भर्ती ( MP ANM Training Selection Test 2019 ) निकाली हैं! यह बेरोजगार उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका है।

विभाग का नाम (Name Of Department) – MP स्वास्थ्य विभाग

पद का नाम (Name Of Post) – MPANM (MP ANM For Female) नोट : यह पोस्ट केवल महिलाओं के लिए है |

शैक्षणिक योग्यता और अनुभव (Qualification & Experiences)- 12 वीं पास + शासकीय अशासकीय महिला बहुउद्देशीय स्वास्थय कार्यकर्ता (ANM) परिक्षण केन्द्रो से ANM का निर्धारित अवधि का प्रशिक्षण उत्तीर्ण (न्यूनतम) + ANM का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।

रिक्त पद संख्या (Number Of Posts) - 760

इनमें से संविदा पद के लिए आरक्षण इस प्रकार होगा: सामान्य—254,आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग—28,अनुसूचित जनजाति—152,अनुसूचित जाति—121,अन्य पिछड़ा वर्ग—205

आयु सीमा (Age Limits) – इस MPPEB ANM Recruitment 2019 and MP Vyapam Vacancy 2019 के लिए कैंडिडेट की आयु 21 से 40 वर्ष तक होना चाहिए। आयु में छूट के लिए ऑफिसियल नोटिफिकेशन देखें!

परीक्षा शुल्क (Exam Fee/Application Fee) – इस मप्र व्यापम भर्ती 2019 के लिए आवेदन की फीस निशुल्क रहेगी।

सैलरी (Salary) – MP Vyapam के नोटिफिकेशन के अनुसार MP Vyapam ANM Bharti 2019 में चयनित आवेदकों को 20,000 रुपए तक का मासिक मानदेय मिलेगा।

चयन प्रक्रिया (Selection Process)– इस MP ANM Recruitment 2019 के लिए ऑनलाइन एग्जाम के आधार पर कैंडिडेट का चयन होगा।

नौकरी करने का स्थान (Job Location)– मध्यप्रदेश (MP Govt Jobs)

आवेदन करने की प्रारंभ तिथि (Start Date)- 31 अगस्त 2019

आवेदन करने की अंतिम तिथि (End Date) – 19 सितम्बर 2019

ऐसे करें आवदेन (How To Apply)– इस पोस्ट ( MP Vyapam ANM jobs 2019 evam MP Vyapam Nurse Recruitment 2019 ) के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। नीचे दी गयी ऑफिसियल वेबसाइट पर जा कर समस्त जानकारी भरें।

