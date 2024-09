बड़ी खबर- बीना को जिला बनाने का प्रस्ताव टला, केबिनेट ने एमपी में दो नए इंडस्ट्रियल एरिया को दी मंजूरी

बड़ी खबर- बीना को जिला बनाने का प्रस्ताव टला, केबिनेट ने एमपी में दो नए इंडस्ट्रियल एरिया को दी मंजूरी

MP Cabinet approves two new industrial areas in Mohasa and Sitapur कैबिनेट बैठक में बीना का जिला बनाने प्रस्ताव ही नहीं आया।

भोपाल•Sep 03, 2024 / 08:16 pm• deepak deewan

MP Cabinet approves two new industrial areas in Mohasa and Sitapur मध्यप्रदेश में मंगलवार को केबिनेट की बैठक हुई। सीएम मोहन यादव की केबिनेट ने प्रदेश के हर विकासखंड में एक गांव को वृंदावन गांव के रूप में विकसित करने की मंजूरी दी। इसी तरह हरेक निकाय में गीता भवन खोलने को भी अनुमति मिल गई। केबिनेट ने एमपी में दो नए इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने की योजना को भी मंजूर कर दिया। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बीना का जिला बनाने प्रस्ताव ही नहीं आया।