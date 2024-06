एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कोरोना से जिनकी मौत हुई उनके परिजनों को मिलेंगे 50 लाख रुपए

एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कोरोना से जिनकी मौत हुई उनके परिजनों को मिलेंगे 50 लाख रुपए

MP High Court decision to give 50 lakhs on death due to corona अधिकांश लोगों ने कोरोना संक्रमित अपने परिजन के इलाज में लाखों रुपए लगाए। इसके बाद भी न केवल उन्हें गंवाया बल्कि अपनी जिंदगी भर की जमापूंजी भी लुटा दी। ऐसे लोगों के लिए एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है।

भोपाल•Jun 06, 2024 / 09:25 pm• deepak deewan

MP High Court decision to give 50 lakhs on death due to corona कोेरोना काल की यादें आज भी दिल दहला देती हैं। जो लोग कोविड के वायरस से संक्रमित हुए, वे किसी न किसी वजह से अभी तक परेशान हैं। जिनकी इस खतरनाक वायरल ने जानें ले लीं, उनके परिजनों की पीड़ा तो बयान ही नहीं की जा सकती। अधिकांश लोगों ने कोरोना संक्रमित अपने परिजन के इलाज में लाखों रुपए लगाए। इसके बाद भी न केवल उन्हें गंवाया बल्कि अपनी जिंदगी भर की जमापूंजी भी लुटा दी। ऐसे लोगों के लिए एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। कोरोना से मृत सरकारी कर्मचारी के परिजन को कोर्ट ने 50 लाख रुपए देने का आदेश जारी किया है।