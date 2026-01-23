’27 जनवरी’ को 8 लाख बैंककर्मी हड़ताल पर, 5-डे वर्किंग की मांग

MP News: बैंकों में हफ्ते में 5-डे वर्किंग कॉन्सेप्ट की मांग को लेकर बैंक कर्मियों ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के अरेरा हिल्स इलाके में बड़ी संख्या में बैंककर्मी एकत्रित हुए। यहां पर उन्होंने मोबाइल की टॉर्च जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। बैंककर्मी 27 जनवरी को एक दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे।



दरअसल, गुरुवार को यूनाइटेड फोरम ऑफ यूनियंस ने राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया था। जिसके चलते सैकड़ों बैंककर्मी पंजाब नेशनल बैंक इंदिरा प्रेस कॉम्पलेक्स के सामने एकत्रित हो गए।