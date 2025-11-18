Patrika LogoSwitch to English

‘रॉबर्ट वाड्रा’ को ‘दूसरी शादी’ करने की सलाह, कौन से ‘भाजपा नेता’ की टिप्पणी से बढ़ा विवाद

MP News: मध्यप्रदेश की सियासत में राबर्ट वाड्रा की शादी को लेकर नया घमासान शुरु हो गया। patrika.com पर पूर्व सांसद आलोक संजर ने कहा दोबारा चुनाव संभव नहीं...

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Himanshu Singh

Nov 18, 2025

Robert Vadra advised to get married second time

MP News: लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के जीजा और वायनाड सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा पर भाजपा के पूर्व सांसद ने दोबारा शादी को लेकर टिप्पणी की है। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के पूर्व सांसद आलोक संजर ने फेसबुक पर एक कमेंट करते हुए राबर्ट वाड्रा को दोबारा शादी करने की सलाह दे डाली थी। patrika.com से बातचीत में आलोक संजर ने कहा शादी दोबारा संभव नहीं...तो चुनाव कैसे दोबारा हो जाएंगे।

दरअसल, सोमवार को रॉबर्ट वाड्रा एक दिवसीय धार्मिक यात्रा पर तीर्थनगरी ओंकारेश्वर पहुंचे। यहां उन्होंने ब्रह्मपुरी घाट पर षड् दर्शन संत मंडल अध्यक्ष मंगलदास त्यागी महाराज के सानिध्य में नर्मदा पूजन किया। इसी दौरान मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा था कि बिहार चुनाव के परिणाम से वहां के लोग ही खुश ही नहीं है। वहां 10-10 हजार रुपए देकर लोग खरीदे गए। इसी को इसे बंद कराना था, लेकिन वह चुप रहा। देश की ओर बिहार की जनता इससे खुश नही है। मेरा मानना है कि यदि वहां दोबारा चुनाव हो और बैलेट से हो तो बिहार की जनता दिखाएगी कि परिणाम बदलेगा।

दोबारा शादी करने की सलाह दी

दोबारा चुनाव वाले बयान पर आलोक संजर ने फेसबुक पर कमेंट किया कि तुम भी दोबारा विवाह करो, तुम्हारे से दोनों परिवार वाले नाखुश हैं। फिर दोबारा चुनाव करवा देंगे, दुखी लोगों...।

कांग्रेस बोली- भाजपा नेताओं की यही संस्कृति

कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि यही आरएसस और भाजपा की संस्कृति है। ये एक तरफ तो महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं। दूसरी तरफ ये ऊल-जलूल बयान देते फिरते हैं।

पूर्व सांसद बोले- दोबारा शादी संभव नहीं तो...चुनाव कैसे?

patrika.com से बातचीत में पूर्व सांसद आलोक संजर ने कहा कि राबर्ट वाड्रा कांग्रेस के कोई स्थापित नेता नहीं है। अक्सर वह टिप्पणी करते रहते हैं। कमेंट वाली बात पर पूर्व सांसद ने कहा कि राबर्ट वाड्रा ने जिस संदर्भ में बयान दिया था...उसी संदर्भ में मैंने भी टिप्पणी की। देखिए! दोबारा शादी करना संभव नहीं है, तो दोबारा चुनाव कैसे हो जाएंगे?

Published on:

18 Nov 2025 02:42 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / 'रॉबर्ट वाड्रा' को 'दूसरी शादी' करने की सलाह, कौन से 'भाजपा नेता' की टिप्पणी से बढ़ा विवाद

