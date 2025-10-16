जैसलमेर बस अग्निकांड के बाद अलर्ट में एमपी सरकार, स्लीपर बसों से वसूला गया जुर्माना

MP News: राजस्थान के जैसलमेर-जोधपुर हाईवे पर मंगलवार को चलती हुई एसी बस में आग लगने से 20 यात्रियों की मौत हो गई थी। इसके बाद अब मध्यप्रदेश परिवहन विभाग भी एक्शन मोड में आ गया है। सभी यात्री बसों और स्कूल बसों की फायर सेफ्टी जांच अभियान शुरू किया गया है।



दरअसल, बुधवार को परिवहन विभाग के द्वारा निर्देश जारी किया गया है कि सभी फील्ड अफसरों को सुरक्षा मानकों का पालन न करने वाली बसों का संचालन तुरंत बंद कराया जाएगा। अफसरों को निर्देशित किया गया है कि सभी बसों में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड (एआईएस) के मानकों की जांच कर रहे हैं।