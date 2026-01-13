5 लाख ‘पेंशनर्स’ को बड़ा झटका! 1 अप्रैल से बंद हो जाएंगे ‘पेंशन कार्यालय’

प्रदेश भर के लाखों पेंशनर्स को भारी परेशानी का सामना करना होगा। क्योंकि पेंशनर्स लगभग बुजुर्ग ही हैं। जिन्हें छोटी-मोटी समस्याओं के लिए भोपाल जाना होगा। हालांकि, एसोसिएशन समिति के द्वारा इस कार्रवाई को रोकने की मांग की गई है। जिसमें हवाला दिया गया है कि यदि कोई छोटी समस्या होती है तो वह उन्हें भोपाल जाना होगा। जो कि आर्थिक, मानसिक और शारीरिक दवाब बनाएगा।