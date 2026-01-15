15 जनवरी 2026,

गुरुवार

भोपाल

मध्यप्रदेश में ’19 दिनों’ तक चलेगा बजट सत्र, अधिसूचना जारी; इस दिन से शुरु होगा सत्र

MP Budget Session 2026: मध्यप्रदेश विधानसभा बजट सत्र-2026 की तारीखों का ऐलान हो गया है।

भोपाल

image

Himanshu Singh

Jan 15, 2026

MP Budget Session 2026

फोटो सोर्स- पत्रिका

MP Budget Session 2026: मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की तारीखों का ऐलान हो गया। इस साल मोहन सरकार का ये तीसरा बजट होगा। जो कि 19 दिनों तक चलेगा। इसकी शुरुआत 16 फरवरी से होगी, जो कि 6 मार्च तक चलेगा। इस दौरान पांच दिनों का अवकाश भी रहेगा। बता दें कि, इस बार बजट सत्र के दौरान 12 बैठकें होंगी।

डिप्टी सीएम पेश करेंगे तीसरा बजट

डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा साल का तीसरा मुख्य बजट विधानसभा में पेश करेंगे। इस बजट से किसानों और मध्यमवर्गीय परिवार को काफी उम्मीदें हैं। पिछले बजट (2025-26) में लगभग 4.21 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। इस बार माना जा रहा है कि सरकार किसानों और आम लोगों को महंगाई में राहत दे सकती है।

पांच दिन रहेगा अवकाश

बजट सत्र के दौरान कई दिनों का अवकाश रहेगा। जिसमें 21, 22 और 28 फरवरी को अवकाश रहेगा। ऐसी ही मार्च में होली के कारण 1 और 3 मार्च को भी अवकाश रहेगा।

सत्र के पहले दिन आएंगे राज्यपाल

ये सोलहवीं विधानसभा का नौवां सत्र होगा। जिसके पहले दिन राज्यपाल मंगू भाई पटेल विधानसभा पहुंचेंगे और अभिभाषण के दौरान सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देंगे। इसके बाद अभिभाषण पर कृतज्ञता प्रस्ताव के जरिए चर्चा की जाएगी।

10 फरवरी तक लिए जाएंगे स्थगन प्रस्ताव

विधानसभा सचिवालय में अशासकीय विधेयकों की सूचनाएं 4 फरवरी और अशासकीय संकल्पों की सूचनाएं 5 फरवरी 2026 तक ली जाएंगी। वहीं, स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण, नियम 267 - क के अधीन सूचनाएं विधानसभा में 10 फरवरी 2026 से कार्यालय में सुबह 11 बजे से दोपहर बाद 4 बजे तक ली जाएंगी।

Updated on:

15 Jan 2026 05:15 pm

Published on:

15 Jan 2026 05:06 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / मध्यप्रदेश में '19 दिनों' तक चलेगा बजट सत्र, अधिसूचना जारी; इस दिन से शुरु होगा सत्र

