मध्यप्रदेश में ’19 दिनों’ तक चलेगा बजट सत्र, अधिसूचना जारी; इस दिन से शुरु होगा सत्र

MP Budget Session 2026: मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की तारीखों का ऐलान हो गया। इस साल मोहन सरकार का ये तीसरा बजट होगा। जो कि 19 दिनों तक चलेगा। इसकी शुरुआत 16 फरवरी से होगी, जो कि 6 मार्च तक चलेगा। इस दौरान पांच दिनों का अवकाश भी रहेगा। बता दें कि, इस बार बजट सत्र के दौरान 12 बैठकें होंगी।