घर से कॉलेज के लिए निकली युवती की रहस्यमयी मौत, अस्पताल में छोड़कर भागा युवक

पिता कैलाश मेहरा ने बताया कि प्रिया सुबह करीब 9:30 से 10 बजे के बीच ईश्वर नगर स्थित अपने घर से कॉलेज जाने के लिए निकली थी। दोपहर तीन बजे उन्हें प्रिया की मौत की सूचना मिली। अस्पताल प्रबंधन ने चूना भट्टी पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी थी। पिता ने बताया कि बेटी के चेहरे, हाथ और पैरों पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए हैं। यही नहीं शरीर पर ऐसे जख्म भी मिले हैं जो केवल छत से गिरने के नहीं लगते हैं। अगर यह केवल हादसा होता, तो युवक तुषार अस्पताल से भाग क्यों गया है। अगर बेटी छत से गिरती तो केवल गंभीर चोटें आतीं, लेकिन उसके कपड़े फटे हुए थे और शरीर पर बेल्ट जैसे निशान भी थे। शरीर के कुछ हिस्सों पर नीले निशान मिले हैं। इससे आशंका है कि प्रिया के साथ पहले मारपीट की गई और उसके बाद उसकी हत्या की गई। पिता की शिकायत पर चूना भट्टी पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।